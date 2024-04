Rimas Sports, la agencia de Bad Bunny, está cerca de lograr un acuerdo para manejar el mercadeo de la estrella venezolana Ronald Acuña Jr.

Según The Athletic, el acuerdo de Acuña no sería para que Rimas Sports le asigne un agente, sino para que se encarguen del mercadeo de su imagen y futuros negocios fuera del terreno del juego. Fuentes de The Athletic señalan que, al momento, Acuña no tiene algún agente certificado por la Asociación de Jugadores de Grandes Ligas (MLBPA, por sus siglas en inglés). Entre su cartera de clientes, Rimas tiene al boricua Eddie Rosario, de los Nationals de Washington; Francisco Álvarez y Ronny Mauricio, de los Mets de Nueva York; y Santiago Espinal de Cincinnati como los peloteros representados.