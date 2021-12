El grandesligas Roberto “Bebo” Pérez está de regreso a la tribu y trae consigo sus aperos luego de varios años de ausencia en la pelota invernal.

El receptor oriundo de Mayagüez llegó a un acuerdo con la gerencia de los Indios y se estará reportando a la novena el 26 de diciembre -días antes de la conclusión de la fase regular- para acompañarlos hasta los playoffs.

El anuncio fue hecho por el gerente general Héctor Otero y confirmado por el dos veces ganador de Guante de Oro en la Liga Americana.

“Tendremos a Bebo a partir del 26 de diciembre. Estamos contentos de poder volver a contar con él. Hace algunos años que no juega béisbol invernal y considero que es algo bien positivo para nosotros como liga”, dijo Otero a El Nuevo Día con entusiasmo.

“Se une en un buen momento. Estamos contentos con su llegada”.

La última ocasión que Pérez jugó con la novena mayagüezana fue en la temporada 2015-2016, donde compartía la receptoría con el naguabeño Martín “Machete” Maldonado.

En esa ocasión, Pérez promedió .314 en 16 partidos.

“Estoy contento de poder jugar en la liga invernal y representar a mi pueblo, a los Indios de Mayagüez. Loco porque llegue ese día y representar a Mayagüez. Espero que mi familia vaya a verme y puedan disfrutarlo”, sostuvo Pérez a El Nuevo Día.

Bebo Pérez estará de nuevo vistiendo el uniforme de los Indios. (Jorge Ramirez Portela)

Pérez, un receptor de 32 años y con ocho años de experiencia en las Mayores, indicó que decidió jugar en el torneo invernal, ya que en la pasada campaña no tuvo muchos turnos al bate con los ahora Guardians de Cleveland debido a lesiones.

Pérez apenas participó en 44 desafíos y promedió .149 en 141 turnos. En la campaña fue operado para reparar una fisura en un dedo de la mano derecha.

“Estos últimos años he estado lesionado y no he jugado mucho. Por eso tomamos la decisión de participar en la liga invernal”, dijo Pérez, quien en el 2020 totalizó solo 32 partidos durante la abreviada temporada de 60 partidos debido a la pandemia del COVID-19.

Pérez quiere trabajar algunos aspectos del juego tanto defensiva como ofensivamente.

“Una de las cosas que quería era mantenerme activo. Quería jugar y trabajar en un par de cositas. Uno siempre tiene ese deseo de jugar, pero sabes como son las organizaciones que se oponen cuando uno es joven. Estoy seguro que me va ayudar para ir a los campos de entrenamientos”, dijo Pérez, quien pactó un contrato de una campaña con los Pirates de Pittsburgh antes del cierre patronal en las Mayores.

“Estoy bien entusiasmado. Fue algo inesperado. Yo tenía planeado coger otro ‘offseason’ libre, pero la vena le pica a uno. A mí me encanta el béisbol y no es por dinero. A uno le gusta y lee lo que está pasando en el béisbol boricua. Por eso estoy bien contento por volver a la liga”, indicó Pérez, quien se crió a poca distancia del Estadio Isidoro García.

El receptor, a su vez, entiende que sus primeras apariciones podrían ser solo en el aspecto ofensivo.

“Yo entro el 26 a jugar. Estoy entrenando. Llevo dos meses. Estoy tirando. Ready para la pelea. Me va a coger un poquito en los turnos para caer en tiempo. Para eso estamos trabajando todos los días”, dijo.

“Entiendo que voy a coger mis turnos primeros. Poquito a poquito voy entrando al calor del juego. Pero entiendo que me verán detrás del plato en los playoffs”.

De magníficas habilidades defensivas, Pérez admitió que se ha mantenido siguiendo de cerca las ejecutorias de sus Indios, que marchan en el primer lugar con marca de 14-8.

“Sé que los Indios están en el primer lugar. Tienen un tremendo equipo y estoy listo para aportar. Creo que nunca he jugado en unos playoffs con los Indios”.

Contento con la firma con los Pirates

Por último, el receptor boricua se mostró también enstusiasmado por haber firmado como agente libre con los Pirates.

Firmó por un año y $5 millones, luego de ser dejado en libertad por Cleveland, cuando la organización rechazó ejercer su opción en el contrato para el 2022.

“Sumamente contento. Nuevo equipo. Es como volver a nacer. Nuevos compañeros, coaches nuevos y una nueva organización. Mucho talento joven por lo que he visto. Creo que es lo que necesitaba. Un comienzo fresco. Listo para lo que viene en Pittsburgh”, finalizó.