El receptor boricua de los Indians de Cleveland, Roberto “Bebo” Pérez, será evaluado día a día luego de sufrir una dolencia en el hombro derecho, dijo su agente Melvin Román.

Román dijo que un estudio de resonancia magnética (MRI) no reveló ninguna condición grave en el hombro del receptor mayagüezano, cuya lesión fue dada a conocer el martes a la conclusión del primer partido de una doble tanda de los Indians. Román entiende que Pérez descansará algunos días antes de volver al terreno de juego.

“No hay ningún desgarre en el hombro. No es nada serio. No es peligroso”, dijo Román a El Nuevo Día. “Tiene una inflamación y va a descansar unos días. No creo que esté mucho tiempo fuera de acción”.

Pérez se lastimó el hombro en el primer juego de la temporada al buscar una pelota y a la hora de realizar un disparo a la primera base, resbaló y cayó. Aún así completó el disparo y, al parecer, se lastimó el hombro en el intento.

En tres partidos, Pérez ha conectado un hit en 10 turnos. Ante su ausencia, los Indians reclamaron al receptor Beau Taylor.

Pérez es el receptor titular de los Indians y ganó el Guante de Oro en la Liga Americana en la pasada campaña.

Antes de la acción del miércoles, los Indians tenían marca de 4-1 para marchar primeros en la División Central.