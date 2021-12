Los Diamondbacks de Arizona compraron los derechos del jardinero de la novena RA12, Roberto Enriquez, desde la Liga Independiente y se proponen a firmarlo próximamente lo que constituye un paso positivo en el proyecto que encabeza el expelotero Roberto Alomar.

La información fue ofrecida por Héctor Otero, quien ocupa la importante posición de Crosschecker Internacional -trabaja con el reclutamiento de los Diamondbacks- y quien fue parte instrumental en las gestiones para traer a Enriquez al béisbol organizado tras comprar su contrato a un equipo de la Liga Independiente.

Aunque Enriquez, quien nunca fue reclamado en el sorteo de novatos de las Mayores tras jugar en la NCAA con la Universidad de Indiana State (2018-19), aún no ha firmado con los Diamondbacks, la organización está en el proceso de ofrecerle un contrato para enviarlo a las Menores en la próxima campaña.

“Yo recomendé para firmar a Enriquez. Compramos el contrato a un equipo en la Liga Independiente (Frontier League). Tiene 24 años y entiendo que merece una oportunidad”, dijo Otero, quien funge como gerente general de los Indios de Mayagüez y ha tenido la oportunidad de ver al jardinero en acción en la liga invernal.

Enriquez militó con la novena de Boise Hawks en dicha liga donde promedió .354 con cinco jonrones y 47 remolcadas en 87 partidos en la pasada temporada.

Roberto Enriquez -al centro- posa junto a Roberto Alomar (propietario de RA12) y Héctor Otero (ejecutivo de los Diamondbacks de Arizona). (Suministrada)

“A los cubanos lo firman con 24 años y no veo por qué a este muchacho no. Tiene las herramientas. Hice el reporte a los Diamondbacks. No está firmado aún, pero lo que hicimos fue que compramos su contrato. Pagamos por los derechos de él”.

Otero indicó que en los dos años que ha visto a Enriquez jugar con RA12 le ha impresionado el talento del bateador zurdo, quien en esta temporada promedia .270 con cuatro vuelacercas y ocho impulsadas. Tiene un porcentaje en base de .351 con un OPS de .858 en 18 partidos. Esta campaña fue escogido el Jugador de la Semana en una ocasión.

“Yo lo estoy viendo jugar y como Crosschecker Internacional -que estoy viendo jugadores asiáticos y cubanos que tienen 23 y 24 años. Y al ver su swing, sus habilidades, su fuerza y su brazo me dije: ‘Contra, se merece una oportunidad’. Hice el reporte y decidimos comprar su contrato. Nos gustó y decidimos ir detrás de él”.

Enriquez, quien también ha trabajado como lanzador, se convertirá en el primer producto de la joven franquicia RA12, que consigue trabajo en el béisbol organizado.

El proyecto RA12 se creó en la pasada campaña con la idea de brindarle oportunidad a aquellos jugadores que no tienen contrato en el béisbol de Estados Unidos.

“Tenemos los derechos de Enriquez y próximamente lo estaremos firmando cuando pase el físico”, anadió Otero, recordando que hizo un movimiento parecido con Kennys Vargas a quien firmó en el 2009 para los Twins de Minnesota cuando ninguna organización lo había reclamado en el sorteo.

“Todo fue este año. Yo lo vi y me gustó. Nunca se le había dado una oportunidad. Me gustó su swing y todo lo que está haciendo. Tiene la habilidad. Lo firmé sin miedo. En este negocio no se puede tener miedo porque como evaluador y scout tienes que tomar decisiones y darle la oportunidad”.

“Debe ir a una Clase A fuerte o a una Doble A para ver qué puede hacer. Tiene cualidades para desarrollarse”, agregó Otero, quien en su etapa como cazatalentos firmó a jugadores como José Berríos, Dereck Rodríguez, Eddie Rosario, entre otros.