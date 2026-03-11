Opinión
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Satisfecho Yadier Molina con el saldo de Puerto Rico en el Bithorn: “Cumplimos la meta”

El Team Rubio finalizó la primera ronda con marca de 3-1 rumbo a Houston para los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol

11 de marzo de 2026 - 1:14 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los boricuas cayeron, 3-2, frente a Canadá en su última noche en San Juan ante más de 18,000 fanáticos. (Xavier Araújo)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

Perder el invicto el martes casa en su última presentación en el Estadio Hiram Bithorn no afectó el ánimo del “Team Rubio” camino a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Los boricuas cayeron, 3-2, frente a Canadá en su última noche en San Juan ante más de 18,000 fanáticos.

Terminaron con marca de 3-1 y continúa como líder del Grupo A. Canadá, por su parte, mejoró a 2-1 se juega la clasificación el miércoles contra Cuba.

En conferencia de prensa luego de la derrota, el dirigente Yadier Molina se expresó satisfecho con el desempeño del equipo, que venció a Colombia, Panamá y Cuba antes del revés contra los canadiense.

“Me siento bien contento con lo que pasó. Obviamente, estamos en una posición de que vamos a segunda ronda independientemente de lo que pase mañana. Jugamos buen béisbol. Lanzamos superbién. Muy orgulloso del equipo, del talento de los jóvenes. Cumplimos la meta que era pasar”, reaccionó Molina.

Jugadores de Puerto Rico hacen una oración sobre el terreno de juego.Martín "Machete" Maldonado se despide de la fanaticada puertorriqueña en su último juego en casa.Eddie Rosario fungió como cuarto bate.
1 / 15 | En imágenes: así fue la derrota de Puerto Rico ante Canadá en el Clásico Mundial. Jugadores de Puerto Rico hacen una oración sobre el terreno de juego. - Xavier Araújo

“Ahora, depende en qué posición pasemos. Obviamente, para tú ser campeón necesitas ganarle a los equipos buenos. Estamos en buena posición. Feliz y contento con los muchachos”, agregó.

Puerto Rico viaja a Houston el miércoles para un potencial partido el viernes y sábado. Aún no se ha definido el rival debido a que Estados Unidos, Italia y México siguen en lucha por los boletos a los cuartos de final.

Con cuatro partidos jugados, el pitcheo boricua brilló al liderar el Clásico en efectividad, hasta la fecha, con 1.22. Están terceros en ponches con 40.

“Nos sentimos en buena preparación. Cheo (Rosado, coach de pitcheo) ha hecho un buen trabajo. Juanchi Nieves, Víctor ”Tavo" Ramos. Esto no viene desde ahora. Nos preparamos desde haces meses. Estos muchachos están para esto. Sabemos que tenemos buenos brazos. Tenemos mentes maestras en Martín (Maldonado) y Christian Vázquez. Nos sentimos confiados", apuntó Molina, quien va a su segundos cuartos de final consecutivos como mentor.

Puerto Rico bateó para un pobre .211. El veterano Martín “Machete” Maldonado, retirado de las Mayores y en su último torneo como profesional, lidera con promedio de .300 y cinco carreras remolcada. Le sigue Darell Hernáiz, héroe de la victoria frente a Panamá, lo sigue con .286.

“Hemos confiado en este grupo. Nos vamos a preparar bien con cualquiera que nos toque. A meter mano. Confío en este talento. Lo hemos hecho. Tuvimos un buen torneo aquí. Tenemos buen pitcheo. La ofensiva hay que mejorarla un poco. Tratar de hacer más carreras. Confío en los muchachos”, indicó Molina.

Durante el atraso por lluvia, Puerto Rico recibió la mala noticia de que el lanzador de los Blue Jays de Toronto José Berríos no estará disponibles en Houston al no recibir al aprobación de la asegurada del torneo.

Molina anticipaba utilizar a Berríos como relevo del abridor Seth Lugo.

“Es una noticia dolorosa porque teníamos muchos planes con Berríos. Hay que seguir hacia adelante. Ahora nos sentamos. Tenemos día libre, viajamos. A recapacitar, trazar el plan”, dijo Molina.

Puerto Rico tiene en reserva a los lanzadores Jonathan Bermúdez y Alexis Díaz.

De momento, Molina no anticipó movidas camino al Daikin Park.

“De añadir y quitar jugadores, nos sentimos muy bien con lo que tenemos. Sabemos que el pitcheo ha hecho un gran trabajo y confiamos en ellos”, setenció.

