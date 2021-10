HOUSTON.- El escenario está listo y los campeones de la Liga Americana y de la Liga Nacional tuvieron oportunidad ya de descansar durante el fin de semana, más no de dejar de pensar en béisbol.

Mañana a las 8:00 de la noche se cantará ‘playball’ en la Serie Mundial 2021 cuando los Braves de Atlanta enfrenten a los Astros de Houston en el Minute Maid Park.

El primer partido será un duelo de zurdo contra derecho. Los Astros, campeones de la Americana, enviarán al montículo al tirador izquierdo dominicano Framber Valdez, quien está enfocado en hacer historia en el Clásico de Otoño. Esto luego de una magistral salida el pasado miércoles en la Serie de Campeonato de su circuito contra Boston, cuando tiró las primeras cuatro entradas de manera perfecta y completó ocho episodios permitiendo solo tres hits y una carrera para adjudicarse el triunfo.

En Atlanta, campeón de la Nacional, enfrentará a una alineación bastante ofensiva y buen balance con un pitcheo abridor y bullpen dominantes.

“Es algo importante, algo que desde que pitchié en Boston y empecé a tirar bien, y desde que empecé a hacer un buen trabajo, en algún momento llegué de decir, ‘yo creo que voy a abrir la Serie Mundial este año’. Incluso, antes de empezar la temporada, a veces hablábamos los muchachos y yo decía, ‘oye, yo creo que este año yo voy a abrir la Serie Mundial’. Lo cogíamos a ‘chercha’, ¿sabes? Lo cogíamos a chiste. Pero a pesar de que lo cogíamos a chiste, me enfoqué porque podía ser que tuviera la oportunidad como la pude tener y la tengo. Me siento bien contento, emocionado aunque no lo demuestro al 100 por ciento… pero me siento emocionado, aunque lo sé controlar, porque es una oportunidad que pocos tienen y es grandiosa”, declaró Valdez cuando El Nuevo Día le preguntó cuánto significa haber sido designado para abrir el Clásico de Otoño esta noche.

Por los Braves estará abriendo el derecho Charlie Morton, quien en el 2020 venció dos veces a los Astros en la Serie de Campeonato lanzando para los Rays de Tampa Bay.

Los Astros superaron 4-2 a los Red Sox en la serie al máximo de siete partidos, mientras los Braves hicieron lo mismo también en seis juegos contra los Dodgers de Los Ángeles.

Carlos Correa durante la práctica de hoy en el Minute Maid Park. (Ram—n "Tonito" Zayas)

Y Valdez sabe que así como enfrentó a un bateador que estuvo caliente durante los playoffs y en especial en los primeros tres partidos contra Boston, el boricua Kike Hernández, sabe que contra los Braves estará ante uno más caliente como el también puertorriqueño Eddie Rosario, quien fue el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Nacional, con promedio de .560 con tres jonrones y nueve carreras remolcadas.

“En la última salida a Kike no le tiré intenso, por eso me dio hit, me dio jonrón. Y cuando vi mi vídeo, yo dije, ‘oye, pues yo no le puse intensidad a ninguno de esos pitcheos’. Me estaba poniendo lento, como medio apuntando la bola. Cada pitcheo hay que tirarlo fuerte, intenso… si tu pitcheo es intenso en la zona y hace el movimiento que tiene que hacer, cualquier pelotero va a ser out”, agregó Valdez sin necesariamente revelar cuál será su estrategia contra Rosario.

Con una serie como la que tuvo contra los Dodgers, Rosario quiere más, y así lo expresó el sábado cuando los Braves completaron su encomienda de avanzar a la Serie Mundial.

“Fue un grandioso momento en mi vida”, dijo Rosario, quien conectó un cuadrangular de tres carreras el sábado para quebrar un empate 1-1 en la cuarta entrada contra los Dodgers, y conducir a su equipo a la eventual victoria . “Pero yo quiero más. Yo quiero ganar la Serie Mundial”.

José Altuve y los Astros abrirán en casa la Serie Mundial. (Ram—n "Tonito" Zayas)

Clave el pitcheo de Houston

Para el coach puetorriqueño de bateo en Houston, Alex Cintrón, ante una ofensiva de poder como la de los Braves, será crucial de nuevo el pitcheo de los Astros. Dijo que han podido reconocer algunas fallas en el bateo de Atlanta y es lo que tratarán de atacar.

“El factor para nosotros es el pitcheo. Si aguanta y hace el trabajo que hizo contra Boston en los últimos tres juegos, va a ser bien grande para nosotros”, dijo Cintrón.

“Los bateadores de Boston cogen buenos turnos, ponen la bola en juego y te dan jonrones y batean para el otro lado. Atlanta tiene mucho poder, pero también falla mucho y coge mucho ponche. Creo que le podemos pitchear diferente. Tiene uno que otro hueco que podemos atacar y salir airosos”, agregó el coach de bateo.

Para el campocorto puertorriqueño Carlos Correa, su tercera Serie Mundial con los Astros no tiene otra motivación que no sea superar el sabor amargo de haberse quedado a un solo juego de avanzar el año pasado al Clásico, al perder la Serie de Campeonato de la Americana contra Tampa Bay 4-3.

“No pienso que estamos aquí jugando en la Serie Mundial porque estamos motivados en demostrarle a la gente… estamos aquí solo porque hemos trabajado duro desde que nos presentamos al entrenamiento primaveral, porque el año pasado, la última derrota dejó un sabor agridulce al quedarnos a una victoria de la Serie Mundial. Queremos demostrar que somos el mejor equipo. No pienso que el ruido de afuera sea lo que nos motiva del todo. Los muchachos de adentro (clubhouse) nos motivamos a nosotros mismos”, respondió Correa cuando un miembro de la prensa estadounidense le cuestionó si ganar la Serie Mundial es un objetivo para borrar lo sucedido en el 2017, cuando se les acusó a los Astros de robo ilegal de señales.