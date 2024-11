“Sé que trabajé fuerte para esto”: Glendaliz González hace historia al convertirse en la primera mujer árbitro boricua en la liga invernal

Cuando el miércoles en la mañana, Glendaliz González se levantó y abrió sus ojos, no pensó en que marcaría un hito en la historia de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

“Gracias a Dios he tenido la suerte y el privilegio de que todos mis compañeros son bien respetuosos y profesionales. En esa parte me han ayudado... todos siempre me han tratado en familia”.