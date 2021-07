Anaheim, California - Shohei Ohtani donó sus ganancias del ‘Home Run Derby’ de esta semana a miembros del personal de apoyo de los Angels de Los Angeles.

Según una persona con conocimiento de la situación, Ohtani donó sus $150,000 a más de un par de docenas de personas, incluido el personal del camerino, entrenadores y miembros del departamento de relaciones con los medios.

El sensacional fenómeno que batea con poder y es también un as del montículo, entregó los cheques antes del partido de los Angels el viernes por la noche contra los Mariners de Seattle. La gente habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque Ohtani no ha comentado al respecto.

Además de convertirse en el primer jugador japonés en participar en el Home Run Derby, Ohtani fue el primer jugador en la historia del Juego de Estrellas en ser seleccionado como lanzador y bateador. Lanzó una primera entrada perfecta, y al bate se fue de 0 de 2 en la victoria de la Liga Americana por 5-2 el martes por la noche en el Coors Field de Denver.

Ohtani era el máximo favorito del Derby del lunes por la noche, pero fue eliminado en la primera ronda después de perder en una reñidísima primera ronda ante el dominicano Juan Soto, de Washington.

Pete Alonso, de los Mets de Nueva York, ganó el evento y se llevó el premio de $1 millón. Trey Mancini de Baltimore fue segundo y se llevó a casa $500,000.