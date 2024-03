Shohei Ohtani: ¿qué se sabe una semana despúes que se conociera el escándalo de apuestas que involucra a su traductor?

¿Por qué los Dodgers despidieron a Mizuhara?

¿Apostó alguna vez Ohtani?

Además, Ohtani dijo el lunes que nunca le había pagado a un corredor de apuestas para que cubriera las apuestas de otra persona. Mizuhara también dijo que Ohtani no apuesta y el abogado de Bowyer dijo lo mismo.

Mizuhara le dijo a ESPN el 19 de marzo que Ohtani pagó sus deudas de juego a pedido del intérprete, diciendo que las apuestas eran en fútbol internacional, la NBA, la NFL y el fútbol universitario. Si eso fuera cierto, Ohtani podría enfrentar problemas incluso si él mismo no hiciera las apuestas, pero ESPN dijo que Mizuhara cambió dramáticamente su historia al día siguiente, alegando que Ohtani no tenía conocimiento de las deudas de juego y no había transferido ningún dinero a las casas de apuestas.