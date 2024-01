Chicago — Los Cubs de Chicago reforzaron su rotación el martes al acordar un contrato con el zurdo japonés Shōta Imanaga en su primer movimiento importante en su plantilla fuera de temporada.

Una persona familiarizada con el acuerdo lo confirmó a The Associated Press bajo condición de anonimato porque estaba pendiente de un examen físico. Los términos del acuerdo no fueron revelados.

Imanaga, de 30 años, que consiguió la victoria de Japón en la final del Clásico Mundial de Béisbol del año pasado contra Estados Unidos, tiene hasta las 5 p.m. del jueves para llegar a un acuerdo con un equipo de Grandes Ligas.

Chicago había estado silencioso desde que contrató a Craig Counsell como manager en noviembre, reemplazando a David Ross en un movimiento sorpresa. Los Cubs estaban en posición para un comodín de la Liga Nacional el año pasado antes de tropezar en septiembre, cayendo a un récord de 83-79 después de terminar por debajo de .500 en las dos temporadas anteriores.

PUBLICIDAD

Imanaga le da a Chicago un reemplazo para Marcus Stroman, quien se convirtió en agente libre luego de rescindir su contrato. Los Cubs también tienen al zurdo Justin Steele y a los derechos Kyle Hendricks y Jameson Taillon incluidos en su rotación.

Cody Bellinger es agente libre después de una temporada de resurgimiento en Chicago, y los Cubs esperan volver a contratar al toletero. También podrían agregar uno o dos jugadores de cuadro de esquina antes de que comiencen los entrenamientos de primavera el próximo mes.

Imanaga tuvo marca de 7-4 con efectividad de 2.80 en 22 aperturas este año para los Yokohama BayStars de la Liga Central de Japón. Ponchó a 174 y dio 24 boletos en 148 entradas.

Imanaga, reconocible por sus medias altas de estilo retro, fue considerado como el segundo lanzador japonés prominente en el mercado de agentes libres después del derecho Yoshinobu Yamamoto, de 25 años, quien finalizó un contrato de 12 años y $325 millones con los Dodgers de Los Ángeles. el mes pasado.

Imanaga tuvo marca de 64-50 con efectividad de 3.18 en ocho temporadas con Yokohama, ponchando a 1.021 y otorgando 280 boletos en 1.002 2/3 entradas.

Su recta promedió 93.5 mph en la final del Clásico, cuando permitió una carrera y cuatro hits en dos entradas, con un jonrón a Trea Turner.