“Hay muchas personas que me preguntan de ese juego, pero cuando ves los highlights puedes notar que fue (un choque) cerrado hasta la octava y novena entrada. El pensamiento de que sería un juego sin hits no pasaba por mi cabeza", dijo Nieves a El Nuevo Día durante una visita de este medio al Publix Field at Joker Marchant Stadium, hogar de los Tigers en los campos primaverales.