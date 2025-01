“Van a tener que recordar nuestros nombres”: Ricky Rivera no baja la cabeza pese a caer en la final de la pelota invernal

Ese out 27 fue justo el desenlace de una serie final, en la que la tribu se alzó con su vigésimo cetro en la historia de la franquicia, y es también lo que hubiera querido cambiar el dirigente de los Senadores , Ricky Rivera , para al menos no haber caído el viernes en el baile de coronación en el Estadio Hiram Bithorn.

Sin embargo, ya no hay nada que cambiar.

Cambio de galardón

“Si yo pudiese cambiar mi (premio) Dirigente del Año por el trofeo que está levantando el equipo de Mayagüez lo haría todos los días de la semana, pero nada, (fue) una temporada de aprendizaje. Una temporada bien linda, mi primera temporada en invernal como dirigente y estoy más que bendecido y agradecido de la oportunidad que me dio este grupo que me cambió la vida como coach” , sostuvo.

“Los muchachos salieron a pelear un turno a la vez. La unión del grupo (fue) bien brutal y creo que llegamos donde mucha gente no nos esperaba, y estamos agradecidos por eso”.

Con la maleta llena

“Esa pregunta es difícil para mí”, dijo de inmediato. “Creo que me llevo muchos más amigos de los que tenía antes de esto, me llevo un poquito más de respeto del que tenía, y humildemente me llevo un poquito más de conocimiento por compartir el terreno con leyendas como Wilfredo ”Coco" Cordero, Ramón Vázquez, Edwards Guzmán y Andy González”.