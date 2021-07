El partido que los Padres de San Diego y los Nationals de Washington disputaban en la noche de hoy, sábado, en el Nationals Park en Washington D. C. fue suspendido luego que varias personas resultaron heridas a causa de un tiroteo en las afueras de la instalación deportiva.

La cuenta de Twitter de la Policía de Washington D. C. resaltó que oficiales respondieron a un tiroteo en el que dos personas fueron alcanzadas por proyectiles en las afueras del estadio. La policía luego añadió que otras dos personas asociadas con el incidente violento llegaron hasta hospitales del área para recibir atención médica por heridas de bala.

Al momento, no existe una amenaza de tirador activo y se desconoce la condición de las cuatro personas mencionadas por la policía.

Dustin Sternbeck, portavoz de la Policía de Washington D. C. explicó a The Associated Press que una de las personas heridas era un empleado del estadio.

/ Varias personas resultaron heridas a causa de un tiroteo en las afueras del Nationals Park, un estadio lleno de espectadores que en ese momento disfrutaban del partido contra los Padres de San Diego. (The Associated Press)

Fanáticos salen del estadio de los Nationals tras registrarse un tiroteo en las afueras de la instalación deportiva. (The Associated Press)

Algunos fanáticos entraron al campo de juego e ingresaron a los dugouts de los equipos en busca de seguridad. (The Associated Press)

Muchos corrieron fuera del estadio. (The Associated Press)

Patrullas de la policía de Washington D. C. y vehículos de emergencia rodean la calle que da hacia la tercera base en el Nationals Park tras registrarse un tiroteo. (The Associated Press)

Más de dos docenas de patrullas, junto con ambulancias y camiones de bomberos, llegaron hasta la entrada al estadio del lado de la tercera base, donde se reportó el tiroteo.

Por su parte, la cuenta oficial de los Nationals en Twitter publicó un mensaje en el que confirmó un tiroteo en el portón que da hacia la tercera base. Luego añadieron que el partido se reanudará mañana, domingo, como parte de una doble tanda en la que se llevarán a cabo dos juegos. El partido se detuvo en la parte baja de la sexta entrada.

Múltiples vídeos en las redes sociales muestran el momento en que se escuchan una serie de disparos durante la transmisión televisiva del desafío. Otro vídeo capturó a fanáticos entrando al campo de juego e ingresando a los dugouts de los equipos en busca de seguridad, o corriendo para salir del estadio.

Espectadores sentados en las gradas del jardín izquierdo comenzaron a salir rápidamente a través del portón ubicado en el bosque central. Un tiempo después, fanáticos sentados cerca de la línea de primera base también comenzaron a salir, mientras que otros optaron por saltar al terreno de juego para resguardarse en los dugouts de ambos equipos.