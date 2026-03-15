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Venezuela remonta y sorprende a la Japón de Ohtani para avanzar a semifinales del Clásico Mundial

Los venezolanos aseguraron el último boleto de un equipo de América para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028

15 de marzo de 2026 - 1:30 AM

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Wilyer Abreu celebra luego de conectar un cuadrangular ante Japón en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol. (Lynne Sladky)
Por Alanis Thames

Miami - Wilyer Abreu conectó un jonrón de tres carreras que significó la ventaja después de que Maikel García encendió la remontada con un cuadrangular de dos anotaciones, y Venezuela venció el sábado 8-5 a Shohei Ohtani y al campeón defensor Japón en el Clásico Mundial de Béisbol para avanzar a las semifinales.

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Venezuela avanzó a la ronda de los cuatro mejores por primera vez desde 2009 y aseguró un lugar en el grupo de seis naciones para el torneo olímpico de béisbol de 2028, junto con Estados Unidos y República Dominicana.

El lunes, Venezuela enfrentará a la invicta Italia. Un día antes, Estados Unidos juega contra los dominicanos.

Abreu le dio a Venezuela ventaja de 7-5 en el sexto inning, cuando conectó un jonrón ante el derrotado Hiromi Itoh, al castigar una recta de cuatro costuras con cuenta de 2-1 y enviarla la pelota a 409 pies hacia el jardín derecho.

Fue su primer jonrón del torneo.

Ezequiel Tovar puso el 8-5 en la octava, al abrir con un doble y luego anotar por un error en un tiro de Atsuki Taneichi en un intento de sorprenderlo en primera.

El tercer jonrón de Ohtani en el torneo no fue suficiente para Japón, que vio cortada su racha de 11 victorias consecutivas en el Clásico Mundial.

Ohtani, el Jugador Más Valioso del Clásico Mundial de 2023, abrió la parte baja de la primera entrada elevando un slider 2-1 de Ranger Suárez para que aterrizara a 427 pies por el jardín central, después de que Ronald Acuña Jr. disparó un jonrón en el segundo lanzamiento de Yoshinobu Yamamoto.

Acuña prendió una recta y catapultó la pelota a 401 pies entre el jardín derecho y el central para su segundo cuadrangular del CMB.

Enmanuel de Jesus lanzó dos innings y un tercio sin permitir carreras para llevarse la victoria, y Daniel Palencia se apuntó el salvamento, al sentenciar el destino de Japón, logrando que Ohtani elevara un globo para el último out.

Japón ganaba 5-2 después de una tercera entrada de cuatro carreras en la que Shota Morishita, quien reemplazó al lesionado Seiya Suzuki en el jardín central, conectó un jonrón de tres carreras que rompió el empate ante Suárez.

El veterano zurdo, que había conseguido una victoria en un juego de la fase de grupos contra Holanda, trabajó 2 2/3 entradas el sábado, permitiendo tres hits, cinco carreras y dos jonrones.

García conectó un jonrón en el octavo lanzamiento ante Chihiro Sumida para acercar a Venezuela 5-4 en el quinto acto.

Tags
JapónVenezuelaShohei OhtaniClásico Mundial de Béisbol
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