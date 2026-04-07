Víctor Caratini empuja tres carreras en la victoria 7-3 de los Twins

Minneápolis - Luke Keaschall conectó un jonrón de dos carreras y el receptor puertorriqueño Víctor Caratini empujó tres, al tiempo que cuatro relevistas se combinaron para lanzar cuatro entradas en cero para que los Twins de Minnesota vencieran el lunes 7-3 a los Tigers de Detroit.

El primer jonrón de Keaschall esta temporada, en la cuarta entrada, quebró un empate 3-3 y ayudó a Joe Ryan a conseguir su primera victoria del año. Anthony Banda, Eric Orze, Kody Funderburk y Cody Laweryson aportaron relevo sin permitir carreras para los Twins. Laweryson lanzó el último episodio y un tercio para lograr su primer salvamento.

Caratini le dio ventaja 1-0 a los Twins con un elevado de sacrificio con las bases llenas en la tercera entrada, en que Minnesota terminó anotando tres veces para irse al frente 3-0.

Más adelante, en la octava y con la pizarra 5-3, el receptor puertorriqueño disparó un sencillo nuevamente con bases llenas para despegar a los Twins 7-3.

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La temperatura al primer lanzamiento era de menos de 37 grados y siguió bajando, con jugadores usando mangas largas y muchos cubriéndose la cabeza.

Ryan (1-1) retiró a los bateadores en orden durante las primeras tres entradas antes de permitir tres carreras en la cuarta. Tras una actuación decepcionante en condiciones húmedas y lluviosas en Kansas City en su salida anterior, trabajó cinco entradas en los que permitió dos carreras limpias con tres hits y tres bases por bolas, y ponchó a siete.

Mize permitió cinco carreras con siete hits y tres bases por bolas en 4 1/3 entradas.