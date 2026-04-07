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¡Vuelven a casa a puro jonrón! Rays celebran su regreso al Tropicana Field

Cedric Mullins, Jonathan Aranda y Junior Caminero marcan el reencuentro tras 561 días con triunfo sobre los Cubs

7 de abril de 2026 - 8:14 PM

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Los Rays regresaron a su casa después de que el huracán Milton destruyó el techo del Tropicana en 2024. (Chris O'Meara)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

ST. Petersburgh, Florida - Cedric Mullins, el mexicano Jonathan Aranda y el dominicano Junior Caminero conectaron jonrones y los Rays de Tampa Bay vencieron el lunes 6-4 a los Cubs de Chicago en su primer juego en el Tropicana Field después de 561 días.

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Los Rays regresaron a su casa después de que el huracán Milton destruyó el techo del Tropicana y tuvieron que disputar la temporada 2025 al otro lado de la bahía, en el Steinbrenner Field de Tampa —la sede de los entrenamientos de primavera de los Yankees de Nueva York.

La afición agotó las 25,114 entradas para darle la bienvenida a los Rays.

Shane McClanahan, quien se perdió dos temporadas completas por lesión y tuvo su primera apertura en el Trop desde el 22 de julio de 2023, permitió dos carreras y un hit en cuatro entradas. Ponchó a cinco y otorgó cuatro bases por bolas.

Mullins conectó una recta de cambio con cuenta de 3-2 a las gradas del jardín derecho para empatar el juego a 2 en la parte baja de la segunda entrada ante Jameson Taillon (0-1).

Luego, Taylor Walls pegó un doble al jardín izquierdo-central y anotó cuando el campocorto Dansby Swanson cometió un error de tiro en el sencillo dentro del cuadro del cubano Yandy Díaz.

Caminero disparó un jonrón solitario al jardín izquierdo, ampliando la ventaja de Tampa Bay a 4-2 en la tercera.

El elevado de sacrificio de Michael Busch en la sexta redujo la diferencia a 4-3. Antes de que Aranda conectara un vuelacercas ante Phil Maton en la séptima para poner a los Rays arriba 6-3.

Tags
Rays de Tampa BayMLBCubs de ChicagoGrandes LigasHuracán Milton
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