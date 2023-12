En su natal Venezuela, el dirigente Wilfredo “Willie” Romero acostumbra a ver a múltiples peloteros en el béisbol invernal tener promedio de bateo sobre .300, con varios sobrepasando los 10 cuadrangulares por temporada.

Nada parecido, ahora mismo, en la Liga de Béisbol Profesional de Roberto Clemente (LBPRC) de Puerto Rico.

En su debut como mánager en la pelota profesional puertorriqueña al mando de los Cangrejeros de Santurce, el exitoso estratega en el torneo de su país ha tenido el reto de ajustar su dirección en la isla al ver cómo los maderos no suenan tan duros como en Sudamérica.

“Tiene su diferencia, pero es una liga que no se queda atrás”, dijo Romero a El Nuevo Día al resumir su experiencia hasta la fecha.

“Es una liga de pitcheo. Una liga donde no se hacen carreras, no se batea. La bola no corre. Así que es una liga donde se tiene que jugar la pelota agresiva, la pelota pequeña. Tratar de hacer los errores menos posibles. Se juega mucho con el pareo de los bateadores. Así que es una liga respetada. Creo que estoy aprendiendo mucho con la competencia que hay en la liga. Tengo mucho respeto donde estoy”, opinó.

En esta temporada en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), hay 25 jugadores que batean sobre .300, con entre 30 y 43 partidos jugados. El líder es Gabriel Noriega (Leones de Caracas), con promedio de .385.

El dirigente Willie Romero ha visto una realidad muy distinta en la liga invernal boricua por la baja ofensiva, no solo de su equipo de Santurce. (Nahira Montcourt)

En Puerto Rico, solo Vimael Machín, de los Criollos de Caguas, batea por encima de .300 (.326) en 25 juegos. Además, en lo que va de campaña, Anthony García, de los Indios de Mayagüez, encabeza la liga con cuatro cuadrangulares, y otros tres peloteros están empatados con solo tres.

En Venezuela, por ejemplo, José Rondón (Caracas) tiene 12 en 44 juegos. Otros 17 peloteros sobrepasan los tres vuelacercas entre 34 a 44 desafíos.

“Es una diferencia. La bola no corre mucho. Es un poco de reto para ti porque tienes que mantener los juegos cerca (en el marcador). Usar el pitcheo de la manera correcta, hacer un “infield” adentro temprano en el juego. Se ha hecho buen trabajo hasta ahora”, apuntó Romero.

Éxito en un nuevo escenario

Hasta la fecha, los ajustes del estratega cangrejero han funcionado. Santurce lidera el torneo con marca de 18-9, seguido muy de cerca por los Criollos, que juegan para 17-10.

Los crustáceos también tienen la mejor efectividad colectiva del torneo con 2.06. Comparado con Venezuela, los Cardenales de Lara lideran dicho departamento con 4.03.

“Ha sido un trabajo de grupo, de equipo, de todo el staff”, señaló Romero.

“Crédito a los jugadores, sobre todo. Han tenido un compromiso diferente, de que el ambiente fuera único. La ética de trabajo ha sido única. Han mantenido esa consistencia de un equipo ganador. Aunque no hemos logrado nada, se ha hecho bastante. Es un equipo que llega temprano y busca todos los días la manera de mejorar. Es un equipo sumamente humilde dentro y fuera del terreno”, evaluó.

Para Romero, un exjugador de 22 temporadas en la pelota venezolana, la clave para mantener un buen “clubhouse” es el respeto.

Romero llegó a los Cangrejeros con buenas credenciales. Conquistó su primer cetro invernal en la temporada 2021-2022 con los Navegantes del Magallanes. En la temporada siguiente, fue sustituido por el exreceptor boricua Yadier Molina.

En Venezuela, ha sido nombrado Dirigente del Año en dos ocasiones. Obtuvo el galardón también dos veces en la liga mexicana con los Leones de Yucatán en 2015 y 2016.

La gerencia de Santurce quiere devolver el cetro de la LBPRC a la zona metropolitana por primera vez desde 2020 y, por el momento, la novena cangrejera luce como la escuadra a vencer con Romero al mando.

Vaugh Grissom se reportó el pasado sábado a los Cangrejeros de Santurce. (Suministrada)

“Tú siempre vas a querer hacer lo mejor y, donde estés, que las cosas funcionen. Gracias a Dios, tengo un staff demasiado preparado. Me ha hecho las cosas más fáciles. Cada quien se mete en su área de trabajo y hace lo mejor de lo mejor todos los días. Es una bendición. Me han hecho el trabajo más fácil junto a los peloteros. La presión va a estar. Uno quiere ganar. Pero creo que todos lo han hecho bien respecto al ambiente laboral”, indicó.

Romero tiene a Carlos Cardoza como su coach de banca; a Jobel Jiménez como coach bateo, y a José “Cheo” Rosado como coach de pitcheo. Rosado fue nombrado recientemente como coach de bullpen de los Mets de Nueva York en Grandes Ligas. Completan el grupo José “Pito” Hernández como coach de tercera base e Hiram Bocachica como coach de primera.

Pese a las buenas vibras, Romero no celebra hasta que se logre el cometido.

“Vamos por el campeonato, pero quedan 14 partidos. En 14 días pueden pasar muchas cosas. Aquí, hay que darle día a día y respetar el juego haciendo las cosas consistentemente”, advirtió.

En las Grandes Ligas, Romero trabaja como coach de bateo de los Angels de Los Ángeles en Clase A en las menores. No se sorprendió al ver a la superestrella japonesa Shohei Ohtani marcharse a los Dodgers por un contrato histórico de $700 millones por 10 años.

“Creo que eso ya se venía (venir). No sabía que era con los Dodgers pero se sabía que con otro equipo se iba a ir”, dijo.