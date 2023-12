Nueva York- Juan Soto se colocó en la cabeza una gorra de los Yankees de Nueva York para ofrecer su conferencia de prensa mediante Zoom.

“Simplemente, es una sensación distinta”, comentó el martes, al avizorar lo que será la experiencia de jugar para un público apasionado, exigente y crítico.

“Definitivamente, hay una gran vibra, una gran sensación cuando se juega en Nueva York y en ese parque. Los fanáticos, la multitud, son increíbles, incluso cuando no me ovacionaban, cuando me abucheaban y todo eso. Realmente disfruté estar ahí. Era algo bastante agradable para mí”.

Soto habló seis días después de que fue adquirido por los Yankees a San Diego, junto con Trent Grisham, jardinero central ganador del Guante de Oro, por los lanzadores derechos Michael King, Jhony Brito, Randy Vásquez y Drew Thorpe, además del receptor Kyle Higashioka.

Tres veces elegido jardinero del Juego de Estrellas, Soto devengaría unos $32 millones la próxima temporada. El pelotero, quien cumplió 25 años en octubre, puede declararse agente libre después de la próxima Serie Mundial.

Soto estaba jugando Nintendo cuando el gerente general de los Padres, A.J. Preller, llamó para avisarle del canje que lo enviaría a Nueva York, tras la peor campaña del equipo desde 1992.

El dominicano eludió las preguntas sobre un posible acuerdo de largo plazo con los Yankees, al aclarar que cualquier negociación en que esté interesado el club puede realizarse con su agente Scott Boras.

“Tengo a uno de los mejores agentes en las Grandes Ligas, así que pienso que puedo dejárselo todo a él y pedirle que haga su magia”, indicó. “Para cualquier asunto contractual, ellos saben a quién llamar”.

Desde Miami, Soto habló mientras pendía de su cuello una cadena con su número, el 22.

En su carrera, ha logrado cuatro jonrones en 23 turnos dentro del Yankee Stadium. Consiguió un par de vuelacercas el 13 de junio de 2018.

Ahora, espera jugar regularmente ante una multitud en la que suele haber muchos dominicanos y en una zona donde residen algunos de sus tíos y amigos.

“Es un gran parque, una gran caja de bateo. Se siente maravilloso estar ahí”, refirió.

Nueva York finalizó con un promedio de bateo de .227, el vigesimonoveno entre los 30 equipos de las Mayores. En carreras, ocupó el vigesimoquinto puesto con 673.

Los Yankees han incorporado a tres bateadores zurdos: Soto, Grisham y el mexicano Alex Verdugo.

Soto bateó para .275 con 35 vuelacercas, 109 remolcadas y un OPS de .930 en su única campaña completa con los Padres, que lo adquirieron a Washington el 2 de agosto de 2022, luego que rechazó una oferta de los Nacionales por 15 años y $440 millones.