18 de agosto de 2025
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Yadier Molina se arma con tres coaches más para el Clásico Mundial de Béisbol

El ente federativo anunció otros nombramientos para el cuerpo técnico boricua, rumbo al magno evento a llevarse cabo en 2026

18 de agosto de 2025 - 2:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
José Cheo" Rosado, coach de bullpen de los Mets, será el entrenador de lanzadores para el dirigente Yadier Molina en el Clásico Mundial de Béisbol. (Carlos Giusti/Staff)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

José “Cheo” Rosado, Juan “Juanchi" Nieves y Édgar Pérez completan el grupo de coaches de Yadier Molina para el Clásico Mundial de Béisbol, informó este lunes la Federación de Béisbol de Puerto Rico en un comunicado.

Rosado fungirá como coach de lanzadores, mientras que Nieves hará de coach de bullpen y Edgar Pérez de quality control bajo el mando de Molina.

El gerente general de Puerto Rico, Carlos Beltrán, destacó en un comunicado escrito la importancia de estos nombramientos y el impacto que tendrán en el equipo.

“Nos sentimos muy agradecidos y contentos. La experiencia y el compromiso de cada uno de ellos representan la unión y el respeto que queremos reflejar como organización. Confiamos en el trabajo que venimos haciendo en conjunto y seguimos enfocados en nuestra misión de dar lo mejor posible para Puerto Rico, tanto en la conformación de nuestro cuerpo técnico como en la preparación de nuestro roster de jugadores. Esta es una labor de equipo y de colaboración, y estamos convencidos de que juntos lograremos grandes cosas”, dijo.

Rosado, quien fue compañero de equipo con Beltrán en los Royals de Kansas City, es coach de bullpen de los Mets de Nueva York que es encabezado por el taponero Edwin “Sugar” Díaz, quien ha dicho que regresa con Puerto Rico para el Clásico.

“Representar a mi isla es algo que toca profundamente mi corazón. Llevar la bandera junto a mi uniforme me conecta con mi familia, mi niñez y todo lo que me formó. A la vez añadirle el poder hacerlo en nuestro Puerto Rico junto a la calidad de seres humanos que forman parte de este staff es un inmenso privilegio. Es una emoción única, probablemente la mayor que he sentido en un terreno de juego”, dijo en el comunicado.

Será a primera vez que Rosado actúe de coach de lanzadores en el Clásico luego de sus funciones de coach en el bullpen del equipo en las ediciones de 2017 y 2023.

Nieves, el hombre de 'no hit no run' del 1987, ha trabajado como coach en los Yankees, Marlins, White Sox, además de los Tigers, en donde trabaja desde el 2021.
Nieves, el hombre de 'no hit no run' del 1987, ha trabajado como coach en los Yankees, Marlins, White Sox, además de los Tigers, en donde trabaja desde el 2021. (Carlos Giusti/Staff)

Nieves, el exlanzador de los Brewers de Milwaukee, es el actual coach asistente de lanzadores para los Tigers de Detroit, en donde juega el versátil Javier Báez, quien debe estar también en la nueva edición del Team Rubio.

“Estoy muy contento por la oportunidad y es un honor ser parte de un equipo de mi patria, Puerto Rico. Nuevamente muy agradecido”, dijo Nieves.

Será la primera participación de Nieves en el Clásico.

Y Pérez es el actual coordinador de jugadores para Latinoamérica para los Cubs de Chicago, resaltó el comunicado de la Federación, que también detalló que Pérez tiene más de 20 años de experiencia en el béisbol profesional de invierno con siete Series del Caribe y siete campeonatos de Puerto Rico, además de que ha sido escucha para varias organizaciones, incluida la de los Red Sox de Boston.

“Formar parte del staff de coaches para este Clásico Mundial es el mayor privilegio y honor de mi carrera profesional. Asumo este compromiso con nuestra isla y por nuestra gente con un orgullo profundo”, indicó Pérez.

Previamente, la Federación, su presidente José Quiles y Beltrán habían anunciado las contrataciones de los coaches Édgar Martínez, Juan “Igor” González, Sandy Alomar, Joey Cora y Alexis Cintrón.

Puerto Rico será sede del Grupo A junto a Cuba, Canadá, Panamá y Colombia. Se jugará en el Estadio Hiram Bithorn del 6 al 11 de marzo.

