“Yo nací y muero Senador”: el regreso de los Senadores a la pelota invernal invade de alegría a la afición sanjuanera

“Diantre, desde que tengo uso de razón. Incluso, después de unos cuantos años, me enteré de que mi papá fue parte de la junta de San juan en sus comienzos. No puedo decir fecha exacta, pero diría que desde que tengo recuerdo”, respondió Fernández.

“Estoy supercontento porque yo siempre he sido Senador, incluso cuando los Senadores estaban aquí yo era parte de la directiva. Cuando se fueron a Carolina yo me despedí con mucho dolor, pero nunca me fui para Carolina. Me quedé sin equipo y jamás voy a ser de Santurce, jamás. Así que ahora volví”, dijo Dávila, quien lucía, además, una gorra de San Juan.