El campeón mundial puertorriqueño Subriel Matías está convencido de que su próxima pelea no llegará a los 12 asaltos. Su convicción nace de que su contrincante de este próximo sábado, el uzbeco Shohjahon Ergashev (23-0, 20 KO’s), también es pegador.

Ergashev retará al boricua por la correa de las 140 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) como parte de la cartelera que será protagonizada por los invictos supermedianos David Benavidez y Demetrius Andrade en el Michelob Ultra Arena, en Las Vegas, Nevada.

“Realmente creo que es una pelea en la que cualquiera de los dos puede caer. Ceo que no llegamos al décimo asalto. Va a ganar el mejor peleador”, expresó Matías a El Nuevo Día desde México, donde lleva seis meses y tres semanas acuartelado.

El monarca superligero, quien tiene marca de 19 victorias por nocaut y una derrota, añadió que se ha preparado para hacer pelear al uzbeco en el medio del ensogado, pues entiende que esa será su mejor oportunidad para salir victorioso.

“Tengo el mismo estilo siempre. En esta preparación hemos usado diferentes técnicas por si llega un momento en que boxee o trate de hacerlo. Al final, él va a tener que chocar. Está de mí obligarlo a que se tenga que parar a intercambiar y yo lograr imponer mis golpes”, dijo.

Subriel Matías ha ganado todos sus combates por nocaut. (ESTHER LIN; Esther Lin)

“Quiero hacer que pelee en el medio del ring, cosa que él nunca ha hecho porque no lo han obligado, y creo que yo sería el primer peleador que lo obligue. Él siempre domina a su oponente a gusto y gana, y conmigo eso no va a pasar”, añadió el Orgullo de Maternillo, quien entiende que él es el oponente más fuerte que Ergashev ha tenido en su carrera.

Pasará la Navidad con su familia

Luego conquistar la faja de la FIB ante el argentino Jeremías Ponce en febrero de este año, el atleta natural de Fajardo tomó unos meses de descanso hasta mayo, cuando regresó a Jiquipilco, México, para entrenar nuevamente bajo las órdenes de Jay “Panda” Najar para un encuentro que estaba supuesto a escenificarse en octubre.

La pelea se atrasó, pero ya se siente aliviado al saber que está a una semana de su primera defensa titular.

“Por fin, gracias a Dios. Pensé que este día no iba a llegar. Uno está lejos de su tierra, y yo tengo dos niñas con las que me gusta jugar. Me siento contento de que voy a pasar Navidad con mi familia de luego de tres años. Ya estoy maquinando lo que va a suceder en la pelea”, puntualizó.

La cartelera Benavidez-Andrade se transmitida en vivo por el sistema de pague por ver (PPV) de Showtime a partir de las 9:00 p.m., hora de Puerto Rico.