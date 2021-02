El boricua Alberto “El Explosivo” Machado comprende que una pelea titular en las 135 libras no le llegará servida en una bandeja.

El excampeón mundial júnior ligero es consciente que deberá demostrar dentro del ring que merece un turno ante alguno de los actuales monarcas en la división ligera.

Esa primera oportunidad ocurrirá el 18 de marzo ante el invicto Héctor Tanajara (19-0) durante el evento “Ring City USA” que tendrá como escenario el Albergue Olímpico en Salinas sin espectadores.

“Me la tengo que ganar. Obviamente, mi nombre está ahí y con una victoria entro en la conversación nuevamente. El año que estuve inactivo fue un factor en la división. En diciembre de 2019 debuté en 135 libras, gané y se estaba hablando de una pelea grande en marzo, pero vino la pandemia”, sostuvo Machado (22-2, 18 KO).

PUBLICIDAD

Machado ocupa la duodécima posición en las clasificaciones de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Actualmente, Teófimo López ostenta los cinturones de los cuatro organismos y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) determinó que debe arriesgar la faja ante el australiano George Kambosos.

El puertorriqueño quiere enviar un mensaje de que está disponible para retar a cualquiera.

“Tengo las credenciales que se necesitan para conseguir una pelea de título mundial. No tengo la mirada puesta en ningún oponente específico, pero me encantaría ganar el título de la OMB. Ahora mismo no me encuentro en una posición para reclamar contra quién deseo pelear, pero ganándole a Tanajara podría dar un golpe sobre la mesa y decir ‘vamos para encima’ para finales del 2021. La expectativa es pelear contra los que están arriba”, afirmó Machado, quien peleó por última vez en diciembre de 2019 al vencer a Luis Porozo.

Machado espera completar este año, al menos, tres combates.

“Todo dependerá de cómo la salud y los tiempos sigan pasando. Nadie imaginó que ocurriría una pandemia en el 2020. Hay que cuidarse y pelear en Puerto Rico es un beneficio grande porque no tengo que viajar y arriesgarme. Eso será un factor a mi favor”, dijo.

La “Ring City USA” tendrá paradas en Guaynabo, Salinas y San Juan. La primera será el 4 de marzo en el gimnasio Félix Pagán Pintor de Guaynabo, luego el 18 de marzo en el Albergue Olímpico y cerrará el 25 de marzo en la Plaza del Quinto Centenario en el Viejo San Juan.

Todas serán transmitidas por NBC Sports y, a su vez, la aplicación Twitch.