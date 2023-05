El excampeón mundial Alberto Machado está consciente de la importancia de su pelea de mañana, jueves, ante el canadiense Steve Claggett por el campeonato NABF del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la división superligera.

El boricua, que fue campeón superpluma (130 libras) de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) entre el 2017 y el 2019, entiende que una victoria en el Casino de Montreal, en Canadá, lo encaminaría hacia una nueva oportunidad titular, esta vez, en las 140 libras.

“Para mí esta pelea es todo o nada. Estamos listos para ganar”, expresó Machado, con marca de 23-3 y 19 nocauts.

“Este título (el de la NABF) me pone en los primeros cuatro del mundo. Esa es la meta (volver a disputar un campeonato mundial) y conseguir las grandes peleas nuevamente”, remató el peleador de 32 años.

Claggett, de 33 años y cuyo récord es de 34-7-2 y 24 nocauts, es un peleador que no ha tenido mucha suerte en el boxeo dado que no contaba con promotor reconocido. Ha ostentado varias correas regionales, pero nunca ha tenido una oportunidad titular. Eso pudiera cambiar ahora, que está con la compañía Eye of the Tiger, que organiza la cartelera en la que peleará el boricua.

De hecho, el evento boxístico -protagonizado por el armenio Erik Bazinyan y el mexicano José de Jesús Macías por los títulos de la NABF y NABA de la AMB en las 168 libras- podrá ser visto en Puerto Rico a través de ESPN+ desde las 9:00 p.m.

Tanto Machado como Claggett -que son la pelea semiestelar de la noche- dieron el peso para el combate. El puertorriqueño detuvo la báscula en 139.6 libras, mientras el canadiense hizo lo propio en 139.8 libras.

Alberto Machado (derecha) y Steve Claggett (izquierda) se encontraron en la conferencia de prensa previa a su pelea del jueves. (Suministrada / Miguel Cotto Promotions)

“Claggett es un oponente fuerte, un buen rival y un contendor mundial en el peso superligero. Esta es una pelea muy buena para ambos. Yo espero salir con la mano en alto. Para eso he entrenado”.

Sin problemas por pelear en la casa de su rival

Machado expresó que no siente presión por pelear en la casa de su contrincante y en un programa que organiza la promotora del canadiense. Al contrario, sostuvo que eso lo “mantiene emocionalmente fuerte” y reiteró que se sentía “bien positivo”.

En cuanto a su preparación, explicó que lo único distinto que ha hecho para sus últimos dos combates es trabajar su físico. Añadió que tuvo guanteos de calidad con peleadores como Omar Rosario y Jayson Vélez, además de visitar los gimnasios Monterrey Boxing Academy, en Bayamón, y Team Diamante, en Trujillo Alto.

“He enfocado la parte física buscando eficiencia y reconocer mi cuerpo. Son muchos años haciendo lo mismo y quería buscar algo diferente, y lo conseguí en la última pelea. En esa pelea fui de menos a más y fue muy buena. En esta pelea venimos con la misma intensidad”, declaró.

El púgil viene de derrotar por nocaut técnico al ecuatoriano José Angulo el 9 de diciembre de 2022 en el Coliseíto Pedrín Zorrilla, en San Juan. Conquistó el cinturón Fecarbox del CMB en su debut en las 140.

Cuestionado sobre si entiende que una derrota lo alejaría de los cuadriláteros, dijo que no porque aún siente el deseo de entrenar y pelear.

“Sigo con la misma hambre. Voy todos los días al gimnasio con las mismas ganas de salir adelante y aportar al futuro de mis hijos y de servir de ejemplo a la juventud de Monte Hatillo, de donde vengo”, puntualizó.