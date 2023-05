Cuando Oscar Collazo llegó a Puerto Rico a sus ocho años junto a su familia desde la ciudad de Newark, Nueva Jersey, no sabía hablar español, lo que provocaba que fuera objeto de burla de sus compañeros de estudio.

Frustrado, Collazo zanjaba esos vacilones a golpes. Su mamá, Janet López, lo recuerda todavía.

“Cuando nos decían que había pelea, salíamos y decíamos: ‘Manuelito otra vez’”, compartió la mujer, que acompañó a su hijo a una entrevista en los estudios de fotografía de El Nuevo Día luego de coronarse como monarca de las 105 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) al destronar al filipino Melvin Jerusalem este 27 de mayo en Indio, California.

Esa experiencia le dejó al villalbeño dos cosas importantes. Aprendió a hablar español con fluidez y comenzó a practicar boxeo, deporte que lo llevó a ganarse una medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y a convertirse en el peleador puertorriqueño que más rápido gana una faja mundial.

Reconoce que no ha sido un camino fácil pues en un principio tuvo que ganarse sus espacios a fuerza de tesón pues no creían en alguien que venía del sur del país y que lucía apresurado en el boxeo. Pero ahora disfruta lo que ha conseguido y se prepara para lo que le depare el futuro.

“Como dicen, llegar es fácil, mantenerse es lo difícil”, razona el invicto púgil en siete salidas y con cinco nocauts.

De hecho, este hecho fue el pie forzado para comenzar a dialogar con el deportista de 26 años, que se mostró jovial y relajado durante la entrevista y en la sesión de fotos.

Te conviertes en campeón mundial con tan solo siete peleas, ¿cómo se logra esto?

-Es cuestión de ética de trabajo. Eso es primordial. También está mi equipo de trabajo y las casas promotoras (Miguel Cotto Promotions y Golden Boy Promotions), que trazan la ruta y me dieron la oportunidad de poder cumplir el sueño de ser el campeón más rápido.

¿Cómo es tu ética de trabajo?

-Es levantarme todos los días a hacer las cosas que tengo que hacer, aunque no quiera hacerlo. Hay días que no me quiero levantar para entrenar, pero tengo que hacerlo. Y es la verdad. A veces le digo a mi esposa (Bethmarie Vélez): ‘Estoy explotao, no quiero entrenar’. Pero a los cinco minutos me paro porque tengo que hacerlo. Todos los días doy el 100 por ciento. A la hora de trabajar, dejo el teléfono y me pongo a trabajar. Sigo las instrucciones como son. Si tengo que hacer cinco push ups, hago los cinco push ups. Ni más ni menos. Después podremos vacilar, pero a la hora de trabajar, se trabaja.

Oscar Collazo muestra su cinturón de la OMB, versión de las 105 libras, y el tatuaje que se hizo luego de ganar oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. (Ramón “Tonito” Zayas)

¿Cómo describirías tu trayectoria desde que empezaste como aficionado hasta este momento?

-Mi trayectoria puede inspirar a la gente porque mucha gente no me quería y no creían en mí. El equipo de Puerto Rico en el Copur (Comité Olímpico de Puerto Rico) no quería que estuviera en el equipo. Por mi insistencia, hice que las cosas sucedieran. Mucha gente en el profesionalismo no quiso que yo llegara a hacer lo que estoy haciendo ahora. No creían en mí, decían que quería ir muy rápido y no creían que lo podía lograr con pocas peleas. Pero se hizo. Pienso que lo que pasé puede ser inspirador para otros boxeadores, que ven que no creen en ellos. Que le hagan caso a sus familiares y a ellos mismos, que lo demás vendrá por añadidura.

¿Cómo llegas al boxeo?

-Llego al boxeo gracias a un amigo, Kevin Joel, que en paz descanse. Murió hace dos años. Él estaba boxeando y me invitó. Gracias a él estoy aquí. Siempre va a tener un lugar especial en mi corazón.

¿Qué te atrajo de este deporte?

-En mi casa siempre nos gustó el deporte. El boxeo, baloncesto, pelota... En mi casa se veía mucho boxeo, y yo peleaba mucho en la escuela. No era problemático, pero vine de Estados Unidos cuando tenía ocho años y no sabía hablar español. Sufría de ‘bullying’ y me tenía que defender. Tenía el talento, mucha gente lo vio también, y mira donde estoy ahora. Soy campeón mundial.

Sobre este particular, Collazo y su mamá bromearon sobre el periodo en el que comenzó a hablar en español. López mencionó que mandaba a su hijo a leer periódicos para que no hablara “como los locos”.

“Hablaba bien mal, y mami me decía: ‘Pareces un loco’”, dijo muerto de la risa Collazo.

¿Cuán importante fue para tu carrera la medalla de oro de los Juegos Panamericanos?

-Esa medalla me abrió bastantes puertas. Eso fue la clave que me llevó a donde estoy. Si no hubiera ganado esa medalla, no estuviera donde estoy ahora y me hubiese atrasado un poquito. Las personas todavía me conocen por esa medalla y me la mencionan. Yo me esforcé bastante por esa medalla porque sabía que no iba a poder ir a las Olimpiadas porque quitaron mi peso (108 libras).

Ya que lo mencionas, ¿cuánto te dolió no haber podido competir en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020?

-Me dolió. Todo boxeador desea ser olímpico y tenía ventaja porque estaba número dos en el mundo en las 108. Iba a coger un ‘bye’ (pase automático) y estar en un buen ‘bracket’ (llave). Pero aunque no se me dio ir a una Olimpiada, se me dio esto (el campeonato mundial).

¿Cómo ves esta etapa de tu carrera?

-Esta etapa es bien importante. Tengo que ser bien disciplinado y enfocarme más porque vienen cosas grandes, vienen cosas buenas, vienen cosas difíciles. Pero mi equipo de trabajo y mi familia están pendientes a eso.

Hay cuatro campeones mundiales en tu peso. Está el mexicano Daniel Valladares, dos tailandeses y el dominicano Erick Rosa, ¿hay planes para medirse con alguno para unificar títulos?

-Yo tengo una defensa en agosto (en Puerto Rico). Todos los campeones pelean este año, cuando acabemos eso, vemos cómo está el panorama. Me encantaría unificar títulos. Sabemos que tenemos el potencial de ganar a todos los campeones para poder hacer historia. Podría ser a fin de año o a principios del próximo año, pero depende del panorama.

¿Qué consejo le darías a alguien que quiere seguir tus pasos?

-Le diría que trabaje duro, que le haga caso a sus papás y a los entrenadores, que tenga fe en Dios y que trabaje al 100 por ciento todos los días aunque sienta que no quiere hacerlo. Habrá días que querrá quedarse, pero ahí es que se separan los campeones de quienes no lo son. Ese es mi consejo para el que quiera seguir este o cualquier deporte o profesión.

¿Cómo te vislumbras cuando acabe tu carrera boxística?

-Quiero estar saludable y tener negocios. Me encantaría tener un negocio y entrenar a las personas de mi pueblo, Villalba. Eso son mis planes.