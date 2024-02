Amanda Serrano es homenajeada en Arena Medalla con una pintura... y también con un trago

“Me siento muy emocionada porque este es mi lugar favorito para comer, ver peleas y la gente de Aníbal (Toledo, gerente general de Arena Medalla) siempre me apoyan y me dan mucho amor. Me encanta eso. Yo trabajo duro para ustedes, para la isla y todo este reconocimiento es muy, muy chévere”, apuntó Serrano tras ver la obra este jueves luego de la última conferencia de prensa de cara a su pelea titular este sábado en el Coliseo de Puerto Rico.