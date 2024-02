Conoce la historia de Lupe Contreras, conocido como “la voz del boxeo” y quien dirá presente en el “Choliseo” para la cartelera de Amanda Serrano

Con su particular entonación en inglés o en español, pues domina ambos idiomas, ha estado al frente de carteleras en las que han participado leyendas del ensogado como el puertorriqueño Miguel Cotto , el mexicano Julio César Chávez , el mexicoamericano Oscar de la Hoya y el estadounidense Evander Holyfield .

“Pues sí, me tocó suerte, me gané el concurso que se llamaba La Voz del Boxeo que se llevó a cabo a través de Univision y Top Rank”, contó Contreras luego de participar del entrenamiento público del miércoles, llevado a cabo en el Distrito T-Mobile ante una nutrida y entusiasta multitud que disfrutó de la velada.

“Yo creía que iba a ser cuestión de que me iban a dar un show, dar una camiseta, un video y decir: ‘Okay, ojalá que te vaya bien’. Pero poco a poco se ha convertido en una carrera y ya llevo 24 años. He tenido la buena fortuna de presentar a varios de mis héroes que he visto como a Chávez, Holyfield, De La Hoya y pues sí, ha sido algo muy interesante y aquí estamos”, agrega.