Amanda Serrano y Jake Paul muestran su boxeo ante fanáticos boricuas en el Distrito T-Mobile: “Yo peleo para ustedes”

Jonathan “Bomba” González se emociona

“Me siento contento, ¿sabes por qué? Porque el 2023 fue el peor año de mi vida, a la cual que no pude hacer mis dos peleas tan esperados, ¿me entiendes? Me da sentimiento porque yo trabajo. Es mi trabajo y pienso que Dios hace todo por una simple razón y me tiene aquí por una simple razón, y la razón es que voy a seguir adelante con mi carrera, tengo 32 años, siento que tengo dos o tres años más y Dios me ha puesto en la posición correcta, en el lugar correcto y va a ser la hora correcta”, estipuló con la emoción a flor de piel.