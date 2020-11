El 2020 ha sido uno de “locura”, reconoció la puertorriqueña Amanda “The Real Deal” Serrano al repasar lo que ha acontecido en su carrera durante este año.

Primero, se canceló su participación en una cartelera de artes marciales mixtas de Combate América que originalmente fue programada para el pasado enero en el Coliseo José Miguel Agrelot cuando los organizadores aplazaron el evento.

En su lugar, enfrentó a Simone Aparecida De Silva en una cartelera de boxeo en Miami.

Luego, comenzó la pandemia por el virus COVID-19 que forzó la suspensión de todas las actividades multitudinarias. Eso incluyó el acordado enfrentamiento con Katie Taylor.

A pesar de que se hicieron intentos por reprogramar el duelo, las partes no resolvieron las diferencias económicas.

Taylor optó por seguir otro camino, situación que privó a Serrano de la oportunidad de sumar las fajas ligeras a su colección. A medida que se acercan los últimos dos meses del 2020, Serrano no pierde la esperanza de volver al ring para, posiblemente, obtener otro cinturón mundial.

“Ha sido un año de locura, pero me ha dado la oportunidad de reflexionar en qué debemos hacer con nuestros planes futuros”, compartió Serrano durante una entrevista desde Nueva York. “Las cosas pasan por una razón. Sigo entrenando duro perfeccionando mis destrezas en el gimnasio”.

Durante este tiempo, ¿cruzó por tu mente que has logrado suficientes cosas en el boxeo y había llegado el momento de hacer otra cosa?, se le preguntó.

“Todavía. Tal vez dos años más. Todavía quiero darle a Puerto Rico una campeona indiscutible. Es una de mis metas, así que no he terminado. No pasó mucho en el 2020. Hice solamente una pelea, así que voy a seguir con mi estadía en el boxeo”.

¿Cuán difícil ha sido física y mentalmente comenzar los campos de entrenamientos de artes marciales mixtas y boxeo para luego tener que detenerlos?

“Siempre es difícil porque son dos deportes distintos. Estoy tan acostumbrada al boxeo, lo amo y es mi fuerte, así que cambiar mi mentalidad de uno al otro es difícil”, respondió.

La empresa promotora Top Rank fue la primera que recibió la aprobación para presentar carteleras en vivo sin espectadores. Otras sedes como Uncasville, Connecticut, y Kissimmee, Florida, les han seguido los pasos.

Serrano, por el momento, no forma parte de ninguna cartelera, pero eso podría cambiar.

“Extraño el deporte del boxeo y la intensidad de entrenar para una pelea es diferente, pero no sentí frustración. Sé que mi promotor (Lou DiBella) trabaja para conseguirme una pelea para unificar los títulos antes de que culmine el 2020”, aseguró Serrano a la vez que adelantó que tiene la mira puesta en Sarah Mahfound para el 11 de diciembre en Las Vegas, Nevada.

Serrano arriesgará los cinturones de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), mientras que Mahfound hará lo propio con el de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), en las 126 libras.

La transmisión en vivo estará a cargo de UFC Fight Pass Network.