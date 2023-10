La campeona puertorriqueña Amanda Serrano luce como la favorita para ganar este viernes su combate titular ante la brasileña Danila Ramos, que está pautado a 12 asaltos de tres minutos, como en las peleas de campeonatos de la rama masculina.

En la reyerta, que se llevará a cabo en el Caribe Royale Orlando, en Florida, Serrano (45-2-1, 30 KO’s) expondrá sus títulos peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB), Organización Internacional de Boxeo (OIB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) ante Ramos (12-2, 1 KO).

El cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que también está en manos de la reina indiscutible de las 126 libras, no estará en juego luego que este organismo no sancionara el combate.

“Yo veo a Amanda con muchos deseos de tratar de conseguir una victoria por knockout o conseguir una victoria contundente, dado a que esta pelea va a ser a tres minutos. Ella es una persona que se motiva mucho por ejecutorias propias, no tanto por ganar o perder, sino por demostrar su nivel, y la veo bien motivada para esta pelea”, expresó el periodista especializado en boxeo, José Sánchez Fournier, en entrevista con El Nuevo Día.

“No he visto a la rival tanto, pero lo que he visto en las redes y en los medios se me hace difícil apostar en contra de Amanda en esta pelea -a pesar de que entiendo que el millaje se le está agotando y que el desempeño no es el que era en sus mejores momentos- digamos, hace tres años”, añadió Fournier.

En términos parecidos se expresó el excampeón mundial y ahora entrenador Iván Calderón, quien manifestó que ese minuto adicional le ofrece a la campeona mundial en siete divisiones la oportunidad de ganar por la vía rápida.

“Podemos esperar una ventaja para Amanda. Como siempre he dicho, al ella no ser una boxeadora de muchos movimientos, sino que es más pegadora, tendrá más oportunidad de terminar a su rival”, apuntó Calderón, que reinó en las divisiones de 105 y 108 libras.

La empresa Most Valuable Promotions hizo el anuncio del combate. (Suministrada)

“Mira lo que pasó cuando perdió en la pelea con Katie Taylor. Le faltó un poco de dos minutos en el quinto asalto para poder ganar por nocaut. Ahora le están dando más minutos de oportunidades y dos rounds más para poder dar el nocaut”, estipuló el expúgil.

Calderón se refirió a la trascendental pelea entre Serrano y Katie Taylor el 30 de abril de 2022 por los cuatro títulos del peso ligero de la irlandesa. La cartelera fue en el Madison Square Garden, en Nueva York, que por primera vez tuvo como protagonistas a dos mujeres.

La boricua estuvo a punto de noquear a la campeona unificada de las 135 libras en el quinto asalto. Sin embargo, Taylor se recuperó y logró llegar al décimo y final asalto para llevarse la victoria y retener sus fajas por decisión dividida.

Sánchez Fournier entiende que Serrano no cambiará su estilo agresivo, sino que buscará el nocaut en los primeros asaltos.

“Yo no creo que ella va a cambiar mucho su estilo. Va a salir a meter presión temprano y después va a boxear más cuando empiece a fatigarse un poco. Si la pegada no define la pelea temprano, seguirá poniendo presión porque ella es una peleadora que pone presión. No creo que vayamos a ver un cambio en eso”, puntualizó Sánchez Fournier.

¿Cambiarán las reglas de juego?

Luego que se anunciara el combate Serrano-Ramos, un grupo de campeonas mundiales y boxeadoras profesionales, encabezado por la puertorriqueña, acudió a las redes sociales para un hacer un reclamo de igualdad a las organizaciones boxísticas.

En concreto, piden que las peleas femeninas se hagan bajo las mismas reglas que los combates de la rama masculina. De hecho, en la promoción para la pelea de este viernes la palabra “Women’s” aparece tachada para que se lea “Championship Boxing”.

Sin embargo, ¿está pelea logrará un cambio en la reglamentación? A juicio de Sánchez Fournier no será así porque las peleas a dos minutos suelen ser tener más intercambio y ser más interesantes.

“No, yo no creo que eso va a cambiar. Esto lo han hecho antes, no es la primera mujer que lo hace. Pero yo creo que eso no va a cambiar, en parte, porque el poner los asaltos de dos minutos, le demostró a ciertas personas, a los promotores y a las personas en los organismos, que eso no es malo”, dijo Sánchez Fournier.

La estadounidense Layla McCarter fue una peleadora que pactó dos peleas a 12 vueltas, aunque no llegó a esa distancia en ninguna. En la primera, celebrada el 5 de enero de 2007, venció por nocaut técnico en el segundo asalto a su compatriota Donna Biggers.

El 14 de febrero de ese mismo año se impuso a la boricua Melissa Hernández, que no salió al noveno asalto.

“Tres minutos es quizás demasiado para algunos boxeadores, porque lo que yo he notado viendo peleas de dos minutos y de tres minutos, es que las peleas de tres minutos no tienen mucho más intercambio, no tienen mucho más golpe, lo que tienen es muchos más pausas”, argumentó el periodista.

Calderón coincidió con Sánchez Fournier en el sentido de que las peleas de dos minutos son más llamativas.

“Los combates de las mujeres -al tener ese minuto menos- suelen ser mucho más movidas, con más acción. La diferencia de un minuto menos, es que lo tiran todo. El hombre, al pelear a tres minutos, tenemos un minuto para estudiar y dos minutos para empezar la acción. Nos tardamos porque tenemos más tiempo para poder experimentar y conocer qué tipo de pelea vamos a hacer. En dos minutos no hay break, hay que tirar”, apuntó Calderón.