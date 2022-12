La puertorriqueña Amanda Serrano festejó las distinciones otorgadas por la cadena ESPN a su combate histórico contra la irlandesa Katie Taylor en el Madison Square Garden de Nueva York en abril pasado.

ESPN seleccionó la reyerta de Serrano y Taylor como la “Pelea del Año” en el boxeo femenino, y su cartelera también como el “Momento del Año”.

Taylor ganó por decisión divida en una polémica decisión.

Este combate fue el primero que tuvo como protagonistas a mujeres en el Madison. También cada una devengó un millón de dólares.

“Estoy muy emocionada porque ESPN nos valoró por el gran esfuerzo que hice junto con Katie Taylor y claro nuestros equipos de trabajo para brindarle a los fanáticos una gran y emocionante pelea”, dijo Serrano, campeona mundial de siete divisiones de peso en un comunicado de prensa.

“Fue una pelea donde no podías escuchar la campana en cada asalto porque todo el mundo estaba de pie gritando y cantando. Mucha gente me dice que eso no había sucedido desde Miguel Cotto y eso es alucinante, un privilegio llegar a eso. Saber que el boxeo femenino pudo brillar en grande es muy emocionante. Son sueños que parecen imposibles, pero con el trabajo fuerte junto con un equipo de trabajo enfocado y con Dios por delante, todo es posible porque su tiempo es perfecto”.

“Ya pronto mi equipo de trabajo estará anunciando mi próxima pelea y puedo garantizarles que el 2023 será un año histórico para mi isla y para las mujeres”, dijo Serrano.

“Queremos seguir con las grandes peleas y el 2023 será el año con el favor de Dios. Hemos tenido varias reuniones y todo luce espectacular. Jake Paul y Nakisa Bidarian de MVP Promotions siguen cumpliendo y estamos contentos por eso”, dijo el comanejador y entrenador de Serrano, Jordan Maldonado.