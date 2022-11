La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) anunció que su Comité de Campeonatos emitió una resolución hoy, martes, en la que ordena que se realice una pelea entre la boricua Amanda Serrano y la mexicana Érika Cruz por los títulos de la división pluma y les dio un plazo de 30 días para negociar la pelea o de lo contrario la reyerta iría a subasta.

El anuncio fue hecho por el organismo boxístico en su cuenta de Twitter y a través de un comunicado de prensa en su portal en internet, en el que señala que fijó a Serrano como la retadora obligatoria al título que ostenta Cruz.

Serrano (43-2-1, 30 KO’s) es dueña de los cinturones de las 126 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organización Internacional de Boxeo (OIB). Asimismo, posee la correa que otorga la revista especializada en boxeo, “The Ring”.

Por su parte, Cruz (15-1, 3 KO’s) es la campeona de la AMB.

La ganadora de un combate entre ambas peleadoras corona a la campeona indiscutible de las 126.

“El Comité de Campeonatos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) emitió una resolución el martes 1 de noviembre ordenando la pelea entre la mexicana Erika Cruz y la puertorriqueña Amanda Serrano por el título indiscutido de peso pluma”, dice el parte de prensa de la AMB.

“Luego de un extenso análisis de la división y luego de confirmar que no existe ningún impedimento, el organismo decidió que la mejor pelea del boxeo en las 126 libras es este enfrentamiento entre Cruz, dueña del campeonato de la AMB, y Serrano, quien ostenta los títulos FIB, OMB y los títulos del CMB”, agregó la organización boxística.

La AMB apuntó que si las partes no llegan a un acuerdo, el comité podría enviar la pelea a subasta con un reparto del 50% para cada una de las campeonas. Asimismo, expuso que la ganadora tendrá 12 meses para realizar su próxima defensa obligatoria y que la resolución emitida este martes deja sin efecto cualquier dictamen anterior.

“El título de la AMB es el que me falta para darle a Puerto Rico su primera campeona indiscutible. Es lo que he soñado desde que conquisté las siete divisiones. Estoy muy emocionada en este momento. No tengo palabras. Gracias a la AMB, su presidente Gilberto Mendoza, Jordan, Jake Paul, Nakisa Bidarian por todo el esfuerzo para lograr el combate. No defraudaré a mi isla. Haremos historia juntos”, dijo Serrano en declaraciones escritas.

En una entrevista este pasado fin de semana con El Nuevo Día, el entrenador de Amanda, Jordan Maldonado, señaló que no habían tenido noticias del bando de Cruz desde que su pupila ganó el título de la FIB tras vencer a la danesa Sarah Mahfoud el 24 de septiembre.

Igualmente, compartió que la pelea se le ha ofrecido a la mexicana en varias ocasiones, pero a su modo de ver ella “no está interesada” en medirse contra la siete veces campeona divisional.