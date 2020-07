Wilfredo “Bimbito” Méndez, el único campeón mundial puertorriqueño en la actualidad, aún no tiene una fecha para volver a defender su correa este año.

El monarca mini mosca (105 libras) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) partió ayer a Las Vegas en busca de fortalecer sus entrenamientos mientras espera un anuncio que lo devuelva al cuadrilátero, informó el promotor de Puerto Rico Best Boxing, Peter Rivera.

“La idea es que pueda pelear antes de que acabe el año”, dijo Rivera a El Nuevo Día.

“Ahora mismo partió a Las Vegas por la dificultad que hay en Puerto Rico para que los atletas entrenen. Allá, el proceso es un poco más abierto. Se movió sin ningún plan concreto (para pelear) para guantear y mantenerse”, agregó.

Méndez, de 23 años, hizo el viaje junto al entrenador Joel González, más el púgil Ángel “Bebito” Aponte.

La última Carta Circular del Departamento de Recreación y Deportes (DRD) permite las sesiones de prácticas grupales en todos los deportes, pero no permite el contacto en los entrenamientos de boxeo ni artes marciales mixtas.

De hecho, Las Vegas es la única ciudad en Estados Unidos que desde junio celebra carteleras de boxeo, sin público, en el hotel MGM Grand en medio de la pandemia del COVID-19. En la instalación ya vieron acción algunos boricuas como José “Sniper” Pedraza, Christopher “Pitufo” Díaz, y Félix “La Sombra” Caraballo, entre otros, y esta semana, Félix “El Diamante” Verdejo, también subirá al ring.

Méndez (16-1, 6 nocauts) ha defendido dos veces su faja desde que se coronó el pasado 24 de agosto de 2019 en el Ballroom del Centro de Convenciones de Puerto Rico con un triunfo sobre el filipino Vic Saludar para acabar con la sequía de campeones mundiales en la isla.

Su última pelea fue el pasado 8 de febrero en el Hotel El Panamá de Ciudad de Panamá, donde superó a Gabriel Mendoza por nocaut técnico.

Puerto Rico Best Boxing también representa al púgil súper pluma Jeyvier Cintrón (11-1, 5 nocauts), quien tampoco tiene una reyerta en calendario.

“Él está aquí en Puerto Rico, entrenando con Iván Calderón. Sigue su trabajo físico. Estamos esperando que las cosas con el COVID-19 se calmen un poco para arrancar. Él tiene una pelea de título mundial, por lo que económicamente se mantiene por el dinero guardado de esa pelea. Aquellos que no han tenido esa oportunidad se encuentran en una posición difícil”, indicó Rivera en referencia de Cintrón.

Cintrón perdió su invicto por decisión unánime el 31 de diciembre de 2019 frente a Kazuto Ioka por la correa súper pluma de la OMB en Tokio, Japón.

Para Rivera, no hay espacio para frustrarse debido a la falta de combate para Méndez y Cintrón debido al obstáculo que representa el coronavirus desde que se detuvo la acción deportiva en marzo.

“Jeyvier lo ha tomado bastante bien. Los otros también. Al principio fue un poco más duro, pero han ido entendiendo que no tenemos control. Nos enseña que hay que prepararnos, guardar dinero para cuando pasen estas cosas. Lo están entendiendo”, declaró Rivera.

Machado y Acosta para finales de año

Por otro lado, Promociones Miguel Cotto espera conseguir oportunidades para sus principales clientes Ángel “Tito” Acosta y Alberto “El Explosivo” Machado entre septiembre y diciembre.

“Estamos trabajando de la mano del socio Golden Boy Promotions para las próximas fechas de ellos. Todo está afectado por la pandemia. Estamos buscando alternativas y estamos esperanzados que la información sea positiva. Yo entiendo que deben estar peleando en el último tercio del año”, expresó Brian Pérez, director ejecutivo de dicha casa promotora.

“Frustrarse no resuelve nada, ni reniega. Son cosas que pasan. Hay que buscar una solución que es lo más importante. Estamos trabajando fuerte, buscando alternativas para que puedan volver al ring y pelear como lo saben hacer”, añadió.

Acosta (21-2, 21 nocauts), excampeón mundial de las 108 libras de la OMB, noqueó a Raymond Tabugon en Indio, California, el pasado 24 de octubre, mientras que Machado (22-2, 18 nocauts) derrotó a Luis Porozo el 13 de diciembre.

Promociones Miguel Cotto sí tendrá en acción a McWilliams Arroyo el próximo 15 de agosto en Tulsa, Oklahoma, por una oportunidad al título mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) frente al mexicano Julio César Martínez. Ayer, se suponía que Jonathan “Polvo” Oquendo peleara por el campeonato súper pluma de la OMB en Las Vegas, pero el campeón Jamel Herring volvió dar positivo, por segunda vez, a coronavirus.

Promociones Miguel Cotto tiene en agenda su primera cartelera en Puerto Rico desde la emergencia del virus el 22 de agosto en el coliseíto Pedrín Zorrilla, en caso de que el gobierno no retroceda en las fases de reapertura ante el alza de contagios en los últimos días.

En el caso de Puerto Rico Best Boxing, Rivera prefiere pensar en realizar nuevamente un evento para el año que viene.

“Pensamos a finales de agosto, pero tampoco me estoy desesperando ni me estoy volviendo loco. Miras las cosas que están pasando. Es un mal común del ser humano que le gusta comparase mucho. Ha que ver las circunstancias de cada cual. Si ponemos a Top Rank como ejemplo, están haciendo sus eventos porque tienen contrato con ESPN y tienen que cumplir. Aunque no quisiera, tiene que hacer los eventos. Tiene la suerte de que el hotel MGM Grand sugirió la idea de hacer los eventos ahí. Nadie ha tenido esa oportunidad. Si la tuviéramos, hubiéramos comenzado ya. Yo creo que aunque me dejen hacerlos, quién me dicen que los fanáticos vendrán a las carteleras. Mira ver si los cines abiertos están llenos. No estoy en esa etapa de hacer las cosas por hacerla. Si la cosa se pone mejorcita, Apuntaría al año que viene, dándole espacio a que la medicina consiga una vacuna, las cosas mejorar y mentalmente la gente esté preparada para ir a un evento”, apuntó. ”, dijo Rivera.