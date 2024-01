Cuando suene la campana de su pelea el próximo 2 de marzo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, el barranquiteño Christopher “Pitufo” Díaz hará su ansiado retorno a los ensogados, luego de casi dos años de inactividad debido principalmente a un problema de salud que lo ha llevado a valorar más su vida.

Díaz, quien no pelea desde el 21 de mayo de 2022 cuando derrotó al colombiano Deivi Julio en Orlando, Florida, será parte de la cartelera protagonizada por la campeona mundial peso pluma Amanda Serrano ante Nina Meinke.

Al momento no se ha anunciado quién será su contrincante para la pelea que será en las 130 libras.

De hecho, el peleador boricua -con marca de 27-4 con 17 nocauts- no pelea en Puerto Rico desde el 24 de noviembre de 2018, cuando noqueó al húngaro David Berna en el primer asalto. La cartelera se celebró en el Sheraton Puerto Rico Hotel & Casino, en San Juan.

PUBLICIDAD

“Estoy contento. Después de seis años sin pelear en Puerto Rico, estoy de vuelta aquí. Cogí un break de un año y cuatro meses sin pelear debido a una lesión que me llevó a una operación”, compartió Díaz en una entrevista telefónica con El Nuevo Día.

“El descanso me vino bien. Descansé mental y físicamente. Crecí en otra área que es además del boxeo. Estoy superansioso, supercontento. Ya empezaron los campamentos para la pelea, y qué más que en una cartelera como la de Amanda Serrano, que estará peleando en Puerto Rico”, agregó.

Díaz compartió que la idea era que hiciera su retorno el 24 de febrero en Orlando, pero junto a las compañías DAZN, MVP Promotions y Boxlab Promotions determinaron que era mejor que su regreso fuera en Puerto Rico.

Pitufo Díaz peleará en la isla por primera vez en seis años. (Ramón "Tonito" Zayas)

El atleta de 28 años compartió que de que salir airoso en este compromiso, se posicionaría entre los primeros 15 de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Agregó que el plan es regresar al ring en el verano para un combate que lo ubicaría entre los primeros cinco de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

“El plan de trabajo es que antes de que se acabe el año estar peleando por un título mundial nuevamente”, dijo.

Díaz disputó el título mundial de las 126 libras de la OMB ante Emanuel “Vaquero” Navarrete, actual monarca de las 130 de ese mismo organismo, el 24 de abril de 2021. El mexicano defendió con éxito su faja al ganar por nocaut técnico.

PUBLICIDAD

Una caída peligrosa

Díaz recordó que sufrió una caída en la bañera en 2022 y, originalmente, se lesionó el brazo derecho. Se realizó unos estudios médicos y fue cuando le encontraron siete coágulos sanguíneos, por lo que el atleta tuvo que ser operado para eliminarlos.

“Fue algo bien fuerte porque no sabía que tenía esos coágulos. Yo me caí en la bañera y se me hincha el brazo (derecho). Vengo a Puerto Rico y me hago un MRI (imagen por resonancia magnética) porque pensé que tenía un músculo estirado o roto. Me llamaron a los dos días para que pasara por Emergencias lo más pronto posible, porque me habían encontrado siete coágulos de sangre entre las venas del bíceps y la espalda, cerca del pulmón”, contó.

El atleta añadió que fue operado en dos ocasiones, con un procedimiento mínimamente invasivo.

“Me tomé todo este proceso de descanso para encontrarme conmigo mismo y mentalmente estar bien. Creo que fue lo mejor que hice. Vuelvo con más ganas, estoy más animado, estoy motivado y creo que el 2 de marzo van a ver un Pitufo bien diferente, bien pompeado y loco por darle a Puerto Rico ese título mundial que han esperado de mí”, sostuvo Díaz al asegurar que está totalmente recuperado de esas cirugías, que fueron realizadas en agosto de 2022.

Aunque no vislumbra retirarse en el futuro inmediato, Díaz ha comenzado ha prepararse para cuando enganche los guantes. Es por eso que trabaja para una compañía de aviación como coordinador de piezas y maneja la carrera del campeón nacional de las 140 libras, José Díaz, quien es su primo hermano y debutará como profesional el 17 de febrero en Naranjito.

PUBLICIDAD

“Hay muchos boxeadores que fallan en esto y no se reinventan ni buscan otras cosas para hacer. Yo quise hacer esto porque el boxeo se acaba. Llega un momento en que el cuerpo no da para más”, dijo.

“Uno recibe golpes en la cabeza y pierde salud. Mi meta es retirarme joven y hacer otros negocios fuera del boxeo, y hasta el momento lo he aplicado. Creo que va a ser el fruto que me va a sustentar por estos próximos años”, puntualizó Díaz.