La oportunidad que tuvo el boxeador puertorriqueño Jayson “La Maravilla” Vélez de ayudar en la preparación de su compatriota, la siete veces campeona divisional Amanda Serrano, de cara a su megapelea ante la campeona indiscutida del peso ligero Katie Taylor ha sido invaluable.

Vélez, quien regresó a Puerto Rico el 15 de abril luego de estar dos semanas en Nueva York ayudando al equipo de la boricua en el campamento de entrenamiento, pudo constatar de primera mano la gran ética de trabajo que posee la boxeadora y todo el empeño que ha puesto para salir airosa en la reyerta de este próximo sábado, 30 de abril, por los títulos ligeros (135 libras) de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y The Ring de Taylor (20-0, 6 KO’s).

De hecho, Vélez entiende que el ímpetu que posee Serrano la llevará a salir por la puerta ancha en el Madison Square Garden, de Nueva York.

“Me sorprendió su ética de trabajo, definitivamente. Yo he estado en grandes campamentos y he visto grandes boxeadores, y ella tiene una ética más grande que la que tienen muchos boxeadores con los que yo he trabajado”, apuntó Vélez, quien fue compañero de guanteo de boxeadores como los excampeones Juan Manuel “Juanma” López y Yuriorkis Gamboa.

“En el boxeo no hay nada escrito, pero veo que tiene las mayores posibilidades de ganar porque sé como entrena. Yo sé que se comentaba, pero ver lo disciplinada que es... Ella no sale, ella está todo el tiempo dedicada a sus entrenamientos. Entrena duro, corre, levanta pesas, está en su casa. Ella se dedica completamente al boxeo y su deseo de triunfar es muy grande”, añadió el peleador, que verá la pelea en el Distrito T-Mobile, en San Juan.

A Vélez también le asombró el aguante que posee Serrano al momento de medirse en el ensogado con varones. Aunque sienta dolor o esté cansada, ella no para sus sesiones de entrenamiento. Igualmente, cuando ve que un compañero de guanteo baja la intensidad, ella pide que no lo haga.

“Ella puede sentir dolor, pero si Jordan (Maldonado, entrenador de la boricua) le dice que le quedan cinco minutos más, ella sigue. Por algo es la campeona mundial en siete divisiones”, apuntó el atleta, que se ha medido a boxeadores como el actual campeón de peso superpluma del CMB, Óscar Valdez.

Esa reyerta, que fue en Las Vegas en julio de 2020, terminó con una victoria para el mexicano por nocaut en el décimo asalto.

“Yo sé controlar mi fuerza. Sin embargo, Jordan me pedía que no me aguantara tanto, me pedía que la golpeara. No le pegaba como si fuera un hombre, pero tampoco como si fuera una mujer. Yo le daba buenas manos. Ella es brava y hace el trabajo”, explicó.

El peleador -que ya había guanteado con otras mujeres- agregó que Serrano (42-1-1, 30 KO’s) “tiene un ritmo de pelea muy alto” y no rehuye el intercambio de golpes.

“Ella es la más que me ha sorprendido y, sin temor e equivocarme, es la más disciplinada y la que pega más duro”.

El atleta compartió que participó en dos guanteos en la isla antes de que Serrano volviera a Nueva York para huirle a las altas temperaturas y la humedad que se sintieron en Puerto Rico en marzo y que le afectó en el peso. Cuando le hicieron la invitación de acompañarlos a la Gran Manzana, Vélez hizo su asignación de ver peleas de Taylor para poder copiar su estilo. Esto hizo que lo invitaran a moverse con todo el grupo para entrenar en el Park Hill Boxing Club, de Nueva York.

“Eso es algo que no muchos saben, que sé imitar los estilos de los boxeadores. Así que cuando me llamaron, me puse a ver peleas de Taylor porque quiero hacer el trabajo bien para que la nuestra gane”, expresó.

“La imité lo mejor que pude, a ellos les gustó y eso es lo que importa”, puntualizó el hombre que se siente orgulloso de su aportación.