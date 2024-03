Doctor que evaluó a Amanda Serrano ofrece su versión: “Tenía el campo visual reducido, que no va con que algo le cayera en el ojo”

El director médico de la Comisión de Boxeo de Puerto Rico (CBPR), José Luis Fossas Blanco, aseguró el lunes que la campeona puertorriqueña Amanda Serrano sufría problemas de visión previo a la pelea del sábado ante Nina Meinke, y que fue la misma boricua quien aceptó que no se encontraba lista sicológicamente para subir al cuadrilátero del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Fossas Blanco, además, reveló que, tras la examinación que le hizo en el camerino, determinó que el ojo no lucía síntomas de que alguna sustancia hubiera caído en el mismo.

La pelea entre Serrano y la alemana Nina Meinke, la estelar de la cartelera que se celebró el pasado sábado en el Coliseo, fue cancelada justo antes de que ambas peleadoras subieran al cuadrilátero luego que la CBPR determinara que la campeona puertorriqueña no estaba apta para pelear.

Tras la cancelación y sobre el cuadrilátero, Serrano y su promotor Jake Paul explicaron que sufrió una lesión en un ojo la noche anterior. Según un comunicado de la promotora Most Valuable Promotions emitido el mismo sábado, Serrano sufrió la caída de “una sustancia química” en un ojo el viernes.

El domingo, el entrenador y manejador de Serrano, Jordan Maldonado, aseguró a El Nuevo Día que Serrano se lastimó luego que una sustancia que se usó durante su peinado de trenzas el jueves por la noche le cayera en el ojo izquierdo mientras se ejercitaba.

En una aparición el lunes en el programa Jugando Pelota Dura, Fossas Blanco recordó que el sábado fue llamado al camerino de Serrano, quien pidió asistencia médica por un problema en su ojo.

“Tenía un poquito rojo en la parte inferior (del ojo). Y entonces, tenía en los dedos como una escamación. Le examino el ojo y no le dolía, no tenía calor. Yo descarté una infección en ese momento. Le dije ‘posiblemente es una alergia, vamos a conseguirte un zyrtec o algo a ver si mejora, tenemos tiempo’. Ella me dice que ya le habían dado Benadryl y otras gotas”, rememoró el galeno.

“Yo la empiezo a examinar con lo poco que tenía allí. Le chequeo las pupilas, reacciona muy bien; la parte blanca del ojo la tenía bien clarita. No se le veía como un ojo tóxico, como tal. Y entonces, decido ‘vamos a cogerle la visión’. No tenía más nada que el celular (conmigo). Le enseño el celular en el ojo malo, y prácticamente no me pudo leer nada. Entonces le tapo el ojo malo, lee por el bueno, y lo lee completo. Entonces, comienzan a haber esos red flags”, reveló el doctor.

Fue entonces cuando el médico decidió hacerle una prueba de campo visual con sus manos.

“Tenía el campo visual reducido, que no va con que algo le cayera en el ojo... La visión borrosa sí la puedo explicar por eso, pero no el campo visual”, insistió.

“Después de estar un buen rato preguntando, examinándola, le digo: ‘ven acá Amanda, del uno al diez, ¿cómo tú te sientes mentalmente como para treparte en un ring para darte golpes con una primera clasificada?’ Y me mira y me hace como que sicológicamente tampoco estaba lista en ese momento”, aseguró Fossas Blanco.

El médico, incluso, aseguró que vio a Serrano en buenas condiciones el viernes. Ese día, Serrano participó en la mañana del pesaje oficial de la CBPR, y luego en la noche del pesaje público en el Distrito T-Mobile. En el pesaje de la noche, Serrano usó en todo momento gafas oscuras y no miró fijamente a Mienke. En la entrevista con El Nuevo Día, Maldonado argumentó que el uso de gafas se debía para que Mienke no notara la lesión en el ojo.

“El día anterior (viernes) estaba fantástica. Ella se quería trepar (en el ring), se preparó tremendamente”, aseguró Fossas Blanco. “Pero cuando ella me dice a mí (el sábado) que mentalmente no se sentía lista para subir al ring, aparte de lo físico que le encontré de visión disminuida y campos visuales disminuidos, ahí yo decidí que no, porque ya son muchas cosas”.

De hecho, Fossas Blanco aseguró que “todos los que estábamos allí, incluyendo a ella misma, estuvimos de acuerdo en que sí, se debía cancelar”.

Serrano luego salió al cuadrilátero para dirigirse a los fanáticos y explicar la razón de la cancelación. El lunes, Serrano y Maldonado viajaron a Nueva York para visitar especialistas, según aseguró el entrenador.