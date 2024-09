Edgar Berlanga no ofrece cifra, pero acepta que recibirá bolsa millonaria por pelear ante Canelo Álvarez

Salga con la mano en alto o no, si hay algo que el boxeador puertorriqueño Edgar Berlanga podrá reclamar por su enfrentamiento ante el monarca mundial de las 168 libras, el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez , es que devengará una jugosa bolsa.

Aunque no quiso hablar de cifras, Berlanga (22-0, 17 KO’s) desmintió los reportes que han circulado en el sentido de que su salario base podría llegar a los $17.5 millones. Y ese número podría incrementar y acercarse a los $30 millones por las ganancias derivadas por la venta de boletos y el pague por ver (PPV).

“No, no, no, no”, respondió Berlanga cuando se le mencionaron estas cantidades de dinero.

“Vamos a ver, vamos a ver. No quiero hablar de eso, pero eso no es. Eso es demasiado alto. Oh, Dios mío. Eso es mucho”, añadió Berlanga en entrevista con El Nuevo Día.