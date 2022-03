Nueva York. A Edgar Berlanga (19-0 16 KOs) su presentación en la Gran Manzana le dejó un sabor agridulce.

La joven sensación del boxeo regresó al cuadrilátero luego de su lesión en el brazo izquierdo, la cual requirió una cirugía que lo sacó de combate cerca de cinco meses. En su primer evento estelar, pactado a 10 asaltos y realizado en un abarrotado Hulu Theater en el Madison Square Garden, el canadiense Steve Rolls le complicó la noche, a tal grado que pese a la victoria por decisión unánime, el boricua se manifestó inconforme por su presentación.

“Al parecer, los fans se han acostumbrado a que gane las peleas en el primer asalto, pero estoy agradecido con esta experiencia. Tuve la oportunidad de pelear 10 rounds, contra un boxeador veterano y con mucha experiencia. Es algo muy positivo para mi carrera”, aseveró visiblemente agotado Berlanga tras la pelea.

Los 5,158 aficionados en el pequeño recinto dentro del mítico Madison Square Garden esperaban más del nativo de Brooklyn, quien obtuvo la victoria con tarjetas de 96-94, 97-93, 97-93. Su rival demostró ser un hueso muy difícil de roer y mostró durante diferentes lapsos su experiencia, buena condición física y condiciones boxísticas, lo que hasta cierto punto confundió a Berlanga, quien lució fuera de si, carente de ese fuego que le llevó a ganar 16 peleas corridas en el primer asalto.

“Todas las personas están esperando que noquee a mis oponentes, lo que ellos no saben es que el boxeo no se trata solo de KOs. Uno debe salir allí y brindar un espectáculo, debes lucir bien y la verdad, es que me siento muy molesto y decepcionado de no haberle dado a mis fans, lo que ellos querían. Estoy muy enojado por eso”, expresó con tristeza, Berlanga.

La lesión que le mermó su rendimiento en su última pelea ante Marcelo Coceres, es cosa del pasado. Sin embargo, el enfrentamiento ante el oriundo de Toronto, le causó ciertas molestias físicas, las cuales terminaron limitando su poderío. El lenguaje corporal de Edgar Berlanga contaba toda la historia, no hacían falta las explicaciones, su insatisfacción era notoria, así como su deseo es volver al ring y olvidar esta presentación.

“Me he lastimado el codo durante el segundo o tercer asalto, me estaba doliendo mientras lanzaba el jab, pero como le mencioné, estoy muy molesto conmigo mismo, por no haber sido capaz de ganar esta pelea con un nocaut”, enfatizó.

Pregunta: La reacción de los fans dejaba claro un poco de molestia por lo ocurrido, tomando en cuenta las expectativas que se tenían ¿Sintió usted esa energía de parte de los fans?

Respuesta: Tengo muy claro que ellos querían que lo noqueara, que hiciera algo grande, no les pude dar lo que pedían. Espero que las cosas sean diferentes el 11 de junio durante el fin de semana de la parada puertorriqueña, desde ya estoy con la mirada puesta en esa fecha.

P: Las expectativas son muy altas, cuando se trata de boxeadores puertorriqueños aquí en Nueva York, sus predecesores dejaron la vara bien alta. ¿Considera que podrá llenar ese vació que han dejado peladores como su ídolo Miguel Cotto?

R: Claro que si, tengo la estrella, tengo el poder para dar golpes, poseo el talento y también el carisma. Si continúo haciendo lo que he hecho hasta hoy, va a suceder. Conozco la expectativa de estas personas, ellos están esperando que los noquee a todos, solo por lo que hice con mis primeros 16 rivales. Nadie desea verme en una pelea completa; se les hace aburrido, pero sé que tengo las herramientas necesarias para convertirme en el próximo Miguel Cotto o Tito Trinidad.

P: Nueva York le mostró mucho amor, banderas de Puerto Rico, música y un apoyo de principio a fin. ¿Podría describir lo que sintió al caminar hacia el ring?

R: Es un sentimiento totalmente diferente. Disfruté ser recibido de esa manera en mi hogar, esta es mi casa, estoy en Nueva York cumpliendo mis sueños y estoy agradecido que tanta gente vino, con mis fans que me apoyaron.