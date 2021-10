Luego de estar más de un año sin poder pelear, el púgil boricua Henry “Moncho” Lebrón va con mucha ilusión a su próximo compromiso boxístico ante el mexicano Manuel Rey Rojas mañana, viernes, como parte de la cartelera en la que el azteca Emanuel “Vaquero” Navarrete defenderá su título mundial peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante el mexicoamericano Joet González en el Pechanga Arena, en San Diego, California.

Para el atleta aguadillano esta prueba a ocho asaltos es sumamente importante porque desea demostrar su valía como boxeador y porque representa su regreso a los ensogados después un año y dos meses de inactividad debido a dos emergencias médicas lo llevaron a cancelar compromisos en abril pasado en Kissimee, Florida, y otro en el 2020.

Es la primera vez que Lebrón (13-0, 19 KO’s) está tanto tiempo sin pelear. Su último combate fue ante el ecuatoriano Luis Porozo el 21 de agosto de 2020, a quien venció por decisión unánime.

“Se supone que yo hubiese peleado en abril en la cartelera de boricuas que hicieron en Kissimee, pero por el COVID no pude participar. Esta era una cartelera en la que me hubiese gustado estar porque éramos todos boricuas, pero no pude porque contraje COVID-19”, declaró el peleador júnior ligero (130 libras).

Lebrón compartió que el coronavirus le dio fuerte y lo debilitó bastante. Sostuvo que la cadena contagió comenzó con su bebé de dos años, Milán, quien solo sufrió de fiebre.

“Yo pensaba que era un sobre entrenamiento porque me estaba preparando para la pelea en Kissimee”, dijo al contar sobre su experiencia con el COVID-19.

“Iba al doctor, me ponían suero de vitaminas, pero nada. Al pasar una semana sin haberme recuperado y sin entrenar, algo me dijo que era otra cosa. Recuerdo que en un momento me fui a correr y no podía mover las piernas ni lo brazos. No podía hacer nada”, abundó.

Al llegar a su hogar luego del frustrado intento de corrida, tomó un pote de alcohol y se lo acercó a la nariz. No percibió el olor y confirmó las sospechas que habían comenzado a rondar por su cabeza. “Cuando me pasó eso, me quedé tranquilo y llamé a la compañía”, sostuvo Lebrón.

Henry Lebrón (izquierda) y Manuel Rey Rojas se paran frente a frente tras participar del pesaje oficial. (Captura de pantalla)

“El coronavirus me afectó bastante el cuerpo, los músculos. Las semanas después no podía hacer nada. Después de eso me mantuve entrenando en Aguadilla, corriendo. Hasta que me dieron la fecha de octubre”, agregó.

El deportista recordó que el pasado año tuvo que cancelar un primer compromiso por un problema con sus cordales, por lo que sintió temor de que la compañía Top Rank se molestara con él cuando tuvo que cancelar su participación en abril por coronavirus. Agraciadamente, eso no ocurrió.

“Me asusté porque el año pasado tuve un problema con los cordales y no pude pelear. Pensé que la compañía se iba a molestar, pero lo tomaron con calma porque es algo que ha afectado a peleadores en todo el mundo”, puntualizó.

Un mexicano que va para adelante

Al hablar sobre su contrincante, Lebrón sostuvo que es el típico peleador mexicano que no rehuye la pelea, que aguanta golpes y que tiene buen alcance.

“Nos hemos preparado para todo tipo de pelea. Nosotros pensamos que viene a ponernos presión. No creo que vaya a tener algún cambio. Si acaso sería una pelea a media distancia. Estamos preparados para ganarle de cualquier forma”, estipuló el boricua.

“Vamos a trabajar con inteligencia para salir con esta victoria”, añadió el deportista que pudo cumplir con la báscula esta tarde.

No es la primera vez que Rojas (21-5, 6 KO’s) se mide ante un boricua. El 18 de enero de 2020 se enfrentó a Félix “El Diamante” Verdejo, quien lo venció por decisión unánime.

Lebrón, quien dio el peso esta tarde- entiende que el haber estado tanto tiempo fuera de los ensogados no debe ser un elemento que lo afecte en esta pelea, pues se ha sentido muy bien y ha entrenado duro. “Eso no debería afectarme porque he tenido los guanteos necesarios con las personas adecuadas. Yo espero acoplarme rápidamente en los primeros asaltos de la pelea”.

Esta cartelera se transmitirá exclusivamente por ESPN+ a partir de las 8:30 p.m., hora de Puerto Rico.