El boxeador ponceño Juan Carlos “Indio” Camacho Jr. consigue la corona NABO de la OMB en las 112 libras

“Me sentí superfuerte esta noche (el sábado), me gocé cada momento de la pelea. Sabía que estaba dominando y me sentí fuerte y cómodo, las 112 libras es mi peso. Aquí me voy hacer campeón mundial. Es un orgullo para mí y mi familia el ser campeón NABO de la OMB”, expresó el ponceño en declaraciones escritas.