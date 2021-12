El boricua Wilfredo “Bimbito” Méndez, titular peso mínimo de la Organización Mundial de Boxeo, expresó sentir una “paz brutal” mientras se prepara en Japón de cara a su combate del próximo martes ante el local Masataka Tanigushi.

Hoy, Méndez realizó un entrenamiento público en la ciudad de Chiba.

“Solo fue un representante de los medios japoneses a tomarnos fotos y entrevistarnos porque están tomando todas las medidas necesarias por el COVID-19 y no quieren que mi equipo y yo nos contagiemos”, dijo Méndez en declaraciones escritas.

Con Méndez estuvo presente su equipo de trabajo compuesto por los entrenadores Yoel González, Freddy Trinidad y Luis Medina.

“Sentimos una paz brutal donde nos estamos quedando. Llegamos el 28 de noviembre y estamos aislados de todo, completamente concentrados en esta pelea que será del agrado del público. No hay excusas. Nos están tratando muy bien”, dijo Méndez, quien tiene récord de 16-1 con seis nocauts.

Dos días después de llegar a Japón, el gobierno japonés decidió impedir la entrada de visitantes al país en respuesta a la preocupación causada por la variante ómicron.

“Tuvimos suerte. Imagínate, llevo 22 meses sin pelear y de pronto que tengan que cancelar mi pelea. Nada más de pensarlo, sería algo muy fuerte para mí. Pero, gracias a Dios, mis manejadores Raúl Pastrana y José de la Cruz, de Grand Enterprises, hicieron los ajustes para que llegáramos justo a tiempo”.

Tanigushi (14-3, 9 KO), por su parte, también realizó un entrenamiento para los medios.

“No dejaré que mi oponente haga lo que quiera. Pelearé muy activo, como un retador debería que hacer. Si peleo pasivo, no me irá bien”, analizó el peleador japonés. “No pude aprovechar mi primera oportunidad de título mundial contra Vic Saludar, pero esta vez, sólo me concentraré en castigar a Méndez”.