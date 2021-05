El próximo 22 de mayo, el mexicano José Ramírez intentará unirse a la corta lista de púgiles que simultáneamente ostentan los cinturones de los cuatro principales organismos del boxeo rentado.

De hecho, Teófimo López, campeón indiscutible de las 135 libras, es el único.

Ramírez buscará emularlo cuando arriesgue las fajas del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante el británico Josh Taylor, quien posee las correas de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y, a su vez, de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en las 140 libras. El pleito será en el Virgins Hotels en Las Vegas, Nevada, y transmitido por las plataformas de ESPN.

“Me estoy preparando para la pelea más importante para mi carrera, mi familia y mi cultura. Me siento inspirado y motivado por la pelea que se acerca porque sé que sacará lo mejor de mí”, compartió Ramírez durante una conversación con El Nuevo Día desde California.

Ramírez (26-0, 17 KO) ganó su primer título mundial en el 2018 cuando superó a Amir Imam por decisión unánime. Luego de dos exitosas defensas, sumó la faja de la OMB derrotando a Maurice Hooker en julio de 2019. Ahora, desea establecer un legado ante Taylor.

El mexicano entrena bajo la tutela de Robert García. (Top Rank)

“Es un honor estar en esta posición y espero dar lo mejor de mí”, dijo. “Me daría mucha alegría que la gente reconozca el gran boxeador que soy. Honestamente, sentiría un gran placer tener mi nombre al lado de los mejores que se han puedo los guantes, pero a fin de cuentas peleo por mi familia y por mí. Eso lo veo como un bono. He sacrificado bastante. Hago mi trabajo no por la fama, sino porque me gusta el deporte y lo respeto”, comentó.

Ramírez adelantó que si cumple con su objetivo de obtener los cuatro títulos, sus días en la división júnior wélter terminarán para probar suerte en las 147 libras donde se encuentran figuras como Manny Pacquiao, Rerence Crawford y Errol Spence Jr., entre otros.

“He estado en las 140 libras desde casi el principio de mi carrera. Es tiempo dejar al cuerpo crecer, que se desarrolle y ver cómo me sentiré en las 147 libras con músculos y fuerza. Tal vez me sienta más cómodo y luzca mejor. He pensado dejar los cuatro títulos vacantes para que otros boxeadores como José Pedraza, Arnold Barbosa, José Zepeda y otros que quieren coronarse en las 140 libras. Dejaría esos espacios para ellos”, afirmó Ramírez.