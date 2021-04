Emanuel “Vaquero” Navarrete asegura que no le presta atención a las declaraciones del púgil puertorriqueño Christopher “Pitufo” Díaz de cara al combate del 24 de abril donde estará en juego el cetro de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), versión de las 126 libras.

El duelo encabezará la cartelera que la empresa promotora Top Rank presentará en el Silver Suprs Arena en Kissimmee, Florida. En el evento también estarán activos los puertorriqueños Edgar “The Chosen One” Berlanga y Xander Zayas.

Díaz ha sostenido que cuenta con el plan de pelea ideal para neutralizar al campeón mexicano. Sin embargo, Navarrete le resta importancia a estos comentarios.

“He tratado de mantenerme a distancia porque respeto a Pitufo. Evito tratar de calentar las cosas y creo que así debe ser para mantener mi concentración en la pelea. Me encuentro en la parte de la preparación donde estoy cortando peso. Siento ansiedad para que llegue el momento del pesaje para luego ir a la pelea”, compartió Navarrete (32-1, 27 KO) desde México.

El mexicano arriesgará por primera vez la faja que conquistó el pasado octubre cuando superó a Rubén Villa por decisión unánime y tiene la intención de retenerla ante Díaz.

“Ya estamos por cerrar el campamento para concentrarme en bajar las libras y mantenerme rápido antes de volar a Kissimmee (Florida) para aclimatarme, participar de la rueda de prensa, el pesaje y la pelea”, dijo.

Navarrete, de 26 años, señaló que ser ágil dentro del ensogado será la clave para vencer a Díaz (26-2, 16 KO).

“Es una de las fortalezas que tengo que mejorar. Será fundamental para vencer a Pitufo. Estoy trabajando en ello para llegar de la mejor manera posible”, indicó.

Navarrete mencionó que permanecer aislado como medida de protección para evitar el contagio del virus COVID-19 ha sido arduo.

“Creo han sido casi dos meses fuera de casa. Contando un mes que estuve encerrado, ya son tres meses trabajando y cuidándome. Quiero pelea, terminar con mi compromiso para tomar un descanso. Ha sido muy fuerte. Todo el tiempo de la preparación he estado estresado para no adquirir el virus. Nos cuidaremos por los próximos días para no tener complicaciones”, afirmó.