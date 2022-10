El peleador boricua Bryan “Chary” Chevalier (17-1-1, 13 KO’s) llegó a temer que su pelea de este próximo miércoles fuera cancelada luego que su contrincante Ángel “Bebito” Aponte quedara fuera de la cartelera tras ser acusado por cargos de violencia doméstica y maltrato de menores.

De igual manera, Chevalier aceptó que el cambio de peleador - ahora se medirá ante el mexicano César “Corazón” Juárez (27-12, 20 KO’s) en el el Coliseo Roberto Clemente- ha provocado un disloque en su entrenamiento, aunque aceptó el reto como una situación inesperada que puede ocurrir en el boxeo.

“Temí que no se diera porque toda la publicidad y todo el trabajo era alrededor de (la frase) ‘Guerra Civil’ con Bebito Aponte. Al no darse con Bebito Aponte faltando menos de una semana de la pelea, cabía la posibilidad de no poder pelear”, estipuló el peleador, que debuta en la división superpluma.

“Me sentí un poco decepcionado porque son cosas que no están en mis manos ni en manos de la compañía. Fueron situaciones personales de mi oponente, de las que no me gusta abundar. Realmente nos cambia todo, nos cambia la preparación. Todo el sacrificio y el trabajo que hemos hecho”, recalcó Chevalier.

El Departamento de Justicia dio a conocer el jueves que la jueza Raiza Cajigas Campbell, del Tribunal de San Juan, encontró causa para arresto contra Aponte y le impuso una fianza de $500,000 por cargos de violencia doméstica y maltrato de menores por presuntamente lanzar “serias amenazas de muerte” contra su expareja y su hija de 12 años.

Chevalier y Aponte iban a medirse por el cetro vacante Intercontinental de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). El ganador de este duelo se posicionaría entre los primeros cinco lugares en las clasificaciones de la OMB en las 130 libras. La pelea es parte de las actividades de la convención de este organismo boxístico, que se celebrará en Puerto Rico del 24 al 28 de octubre.

Al hablar de los cambios que ha tenido que implementar de cara a su nuevo oponente, Chevalier mencionó que ahora se medirá a un peleador más bajo que Aponte y de guardia zurda. Pero insistió en que está preparado para el reto.

“Mi preparación cambió por completo. Nos estábamos preparando para un muchacho alto, zurdo, talentosísimo. No le quito méritos a Juárez, pero es derecho, bajito (5′6″)... Me cambió por completo la preparación. Pero esto es parte del boxeo, y hay que hacer los ajustes, que fue lo que hice con mi equipo de trabajo”, argumentó el atleta bayamonés, que ya hizo el peso reglamentario.