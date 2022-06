Los Ángeles — Saúl “Canelo” Álvarez sigue dolido por su primera derrota en casi una década. Acumula además el disgusto por cinco años de peleas y discusiones con Gennady Golovkin.

El púgil mexicano dice que está determinado a canalizar todos esos sentimientos negativos de una manera espectacular frente a Golovkin, con quien completará una trilogía el 17 de septiembre en Las Vegas.

Álvarez reconoció que hay resentimientos de cara a su tercer pleito contra Golovkin, al comenzar la promoción mediante una conferencia de prensa en Hollywood.

El “Canelo”, (57-2-2 con 39 nocauts) cayó hace siete semanas ante Dmitry Bivol, en la categoría de los semipesados. Sin embargo, garantizó que “definitivamente” noqueará a Golovkin, de 40 años, para enviarlo al retiro.

“(Será) tan dulce”, dijo Álvarez. “Para mí, va a ser muy satisfactorio debido a todo lo que ha surgido en torno a esta pelea”.

La aversión personal de Álvarez hacia Golovkin parecía terriblemente genuina, incluso cuando Golovkin (42-1-1, 37 KOs) minimizó cualquier animadversión personal. Los púgiles se pararon cara a cara e inmóviles en el escenario de Hollywood durante casi dos minutos completos antes de una conferencia de prensa bastante concisa.

Ninguno de los peleadores puede negar que su rivalidad ha incluido años de comentarios basura, particularmente después de la prueba de drogas fallida de Canelo en 2018, que precedió a la única derrota en la carrera de Golovkin.

“Él siempre finge ser un buen tipo frente a la gente, pero es un (imbécil)”, dijo Álvarez. “Eso es lo que es. No pretendo ser amable. Esto es lo que soy. No pretendo ser otra persona, y él siempre finge frente a ti, ‘Oh, soy un buen tipo’. No lo es”.

También se enfrentaron en dos peleas increíblemente cerradas que se encuentran entre los mejores momentos de las carreras de ambos peleadores. La primera pelea en 2017 se dictaminó en empate dividido, mientras que Álvarez ganó la revancha por decisión de mayoría estrecha.

Golovkin buscó una tercera pelea mucho antes que Álvarez. La pandemia de coronavirus jugó un papel en la decisión de Álvarez de esperar cuatro años para el partido decisivo, pero también admite que esperó en parte porque simplemente no le gusta Golovkin.

Golovkin desestima las audaces declaraciones de Álvarez sobre un nocaut como una postura de lucha.

“Si es tan personal para él, mi pregunta es ¿por qué pospuso la (tercera pelea) por tanto tiempo?”. preguntó Golovkin a través de su intérprete. “Si es personal, deberías preguntarle por qué”.