Un virus en Australia prácticamente noqueó al brillante prospecto Xander Zayas para dejarlo fuera de la cartelera de Top Rank del 11 de junio en el Teatro Hulu del Madison Square Garden en Nueva York, evento que formaría parte de la celebración de la Parada Puertorriqueña en la Gran Manzana.

Zayas, de 19 años, no podía levantarse de la cama por la fiebre y dolores musculares debido a la enfermedad no relacionada al COVID-19. Perdió el apetito y rebajó siete libras. Alergia y dolor de garganta, prácticamente, le cortaban la respiración, según contó.

Fue una pesadilla para el cotizado peleador de Top Rank, quien lamentó no poder cumplir con su futura presentación frente a su rival Ravshan Hudaynazarov en el combate semiestelar del evento. Su desilusión fue visible en un vídeo colgado en las redes sociales en el cual, entre lágrimas, se disculpaba por la decisión de cancelar la reyerta.

Zayas ya se encuentra en su hogar en el estado de Florida con mayores ánimos tras todos los mensajes positivos que recibió de su fanaticada y de la familia del boxeo, deseándole una pronta recuperación y retorno al ensogado.

“Contento de tomar la decisión correcta y que estoy bien de salud”, dijo Zayas a El Nuevo Día vía telefónica.

“Algo supergrande para mí, que significó mucho (el apoyo). Hasta el día de hoy sigo recibiendo mensajes. Me encantaría escribirle a cada uno. Son muchos. Pero estoy superagradecido con la fanaticada y con la familia del boxeo desde que anunciamos la noticia. Me han dado el apoyo. Por eso es una de las razones de que estoy triste porque no puedo darles el espectáculo que se merecen. Cosas buenas y grandes vendrán en el futuro”, agregó.

Zayas (13-0, 9 nocauts) tuvo siete semanas de entrenamiento en Sydney, la capital australiana, junto a su entrenador Javier Centeno, quien también entrena al australiano George Camposos, campeón indiscutible de las 135 libras. Camposos pelea este fin de semana en su país natal, defendiendo sus títulos ante Devin Haney.

“Al ser él campeón, los últimos años estuvo viajando a Estados Unidos para los campamentos. Esta vez fue necesario para nosotros ir a Australia y hacer el campamento con él, donde se sentía cómodo en su casa con su familia y eso fue lo que hicimos”, explicó Zayas.

“Todo iba bien, como queríamos. Me veía más grande, fuerte y rápido. Trabajando la agenda. Fue uno de los mejores campamentos que he tenido hasta ahora. Un poco difícil porque estaba lejos de mi familia. Todo iba perfecto hasta la última semana, cuando comenzó la pesadilla que quería que se acabara, que no acabó como quería. Pero fue lo correcto”, agregó.

Fue una pausa inesperada para Zayas, quien realizó seis peleas en 2021 y comenzó este año con un triunfo en marzo en Nueva York.

“Fueron 13 peleas sin un tipo de problemas. Sí, uno entra al ring con un tipo de dolor o una tos, cualquier cosa. Pero nunca para cancelar una pelea. Dicen que para todo hay una primera vez. Espero que esta sea la primera y la última. Espero que no se repita en mi carrera. Es algo que me rompe el corazón hacer. Me esfuerzo mucho en cada campamento y doy lo mejor de mí. Poner el enfoque y todas mis fuerzas a lo que amo y que, al final, tenga que cancelar, duele mucho. Al final de cuentas, fue la decisión correcta”, compartió Zayas.

Hasta el momento, Zayas desconoce con qué tipo de virus se contagió. Al principio, se creyó que era un resfriado. Le comentaron que muchas personas en el país se enfermaron con lo mismo.

Zayas entiende que volverá al cuadrilátero en agosto para enfrentar a Hudaynazarov (19-5, 14 nocauts), ya que el combate está firmado.

En lugar del combate semiestelar de Zayas el 11 de junio, ahora estarán activos dos boricuas con el enfrentamiento del también prospecto invicto Henry “Moncho” Lebrón (15-0, 10 nocauts) ante Luis “Popeye” Lebrón (18-3,1, 11 nocauts) por el vacante título regional latino de la OMB en la división júnior ligera.

La cartelera es protagoniza por el pegador boricua Edgar Berlanga.