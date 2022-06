Aunque no fue de la manera que hubiera querido, el prospecto boricua Henry “Moncho” Lebrón logró lo que muchos boxeadores desean en su carrera: ser protagonista de una pelea estelar en una cartelera de relevancia para los puertorriqueños.

En su caso, será la del próximo 11 de junio en el Teatro Hulu del Madison Square Garden, en Nueva York, en el programa que precede al tradicional al Desfile Nacional Puertorriqueño en la Gran Manzana.

Esa noche, Lebrón se medirá en la coestelar ante su compatriota Luis “Popeye” Lebrón (18-3-1, 11 KO’s) por el vacante título regional latino de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en la división júnior ligera (130 libras).

Este combate precederá a la reyerta estelar de Edgar Berlanga, que hará su defensa del título NABO de las 168 libras de la OMB ante el dos veces retador al título mundial, el colombiano Roamer Alexis Angulo.

La pelea de Moncho Lebrón, que posee récord invicto de 15 victorias con 10 nocauts, subió de lugar en la cartelera luego que Xander Zayas tuviera que retirarse de este compromiso después de contraer una infección viral no relacionada con el COVID-19.

Zayas (13-0, 9 KO’s) tenía proyectado enfrentarse en la semiestelar al uzbeco Ravshan Hudaynazaro (19-5, 14 KO’s).

“Fue algo que me cogió de sorpresa. No fue de la mejor manera (por la enfermedad de Zayas), pero es una oportunidad grande y hay que aprovecharla al máximo. No la voy a desperdiciar”, expresó Henry en entrevista teléfonica.

“Me siento superbién. Esto es algo que uno lo ve llegar, pero quizás no en este momento. El que me llegue esta oportunidad se siente como un sueño. Uno se pregunta: ‘¿Será cierto esto?’. De verdad que me siento superbién. Además, va a ser un día antes de la Parada. Siento que tengo la responsabilidad de hacer un buen show”, reiteró.

El peleador de 24 años señaló que el que la pelea adquiera más prominencia en la cartelera y que represente su debut televisado por ESPN no le supone más presión, pues está claro que la dedicación debe ser la misma siempre. De hecho, sostuvo que eso le sirve de motivación para el tramo ancla de su preparación.

“No siento ninguna presión. Estoy bastante enfocado en lo que es la pelea. Yo digo que es lo mismo ser la primera que ser la última. Yo voy con un enfoque. Me va a ver más gente. Voy a tener encima más ojos de los que nunca he tenido encima de mí. Pero esto es algo que me da satisfacción. Es como un impulso, algo extra que me da ánimo de hacer las cosas mejor”, subrayó el atleta, quien reconoció que tiene que mantenerse concentrado.

Moncho Lebrón viene de una victoria por nocaut en el séptimo asalto ante el hondureño Josec Ruiz en una pelea realizada en el Madison el 19 de marzo pasado durante la cartelera estelarizada por Berlanga y Steve Rolls.

Henry "Moncho" Lebrón (izquierda), Miguel Cotto (al centro) y Edgar Berlanga (derecha) estuvieron presentes en un entrenamiento público la semana pasada en el gimnasio Miguel A. Cotto Carrasquillo, en Caguas. (Ramon "Tonito" Zayas)

Boricua contra boricua

Moncho se medirá a otra boricua que casualmente lleva el mismo apellido aunque no son familia. Esta peculiaridad de medirse contra otro puertorriqueño por un título regional siempre puede ser incómodo, pero él apuesta a que saldrá con la victoria

“Nosotros somos del patio. Los boricuas siempre trabajamos duro para ganar. Él va a venir bien preparado. Él siempre se ve en condición y nosotros estamos trabajando para lo mismo”, manifestó en una entrevista previa.

“No me gusta tanto que sea una pelea de boricua contra boricua, pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo”, puntualizó.

El deportista -que está a cinco libras del peso para la pelea- explicó que una victoria ante Popeye Lebrón lo colocaría entre los primeros 15 a 20 peleadores de la OMB en las 130 libras, lo que es otro paso en su deseo de hacer una pelea titular a mediados o finales del próximo año.

En cuanto a su preparación, estipuló que en estos últimos dos campamentos se enfocaron un poco más en lo físico. “Físicamente hemos trabajado un poquito más. En la última pelea se vio el físico, se vio un cambio en la condición. Nos hemos mantenido con lo mismo”, articuló el púgil, que saldrá de Puerto Rico hacia Nueva York el próximo miércoles, 8 de junio.

Luego de la pelea, Moncho tiene planificado participar del Desfile Puertorriqueño a bordo de una carroza del gimnasio donde entrena en Aguadilla, el Atlantic Boxing Club.

“Se está preparando una carroza del gimnasio. Vamos a estar presente y ya tenemos como 60 personas que van a desfilar con nosotros. Vamos a estar ese día ahí, compartiendo con todas las personas que lleguen”.