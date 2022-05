El joven boxeador Omar Rosario creció cerca de la figura de Miguel Cotto, pues de pequeño era cuidado por la mamá del exmúltiple campeón mundial, Juana Vázquez.

De hecho, Rosario recuerda muy bien la ocasión en que acompañó a Cotto en una de sus míticas peleas en el Madison Square Garden, en Nueva York, cuando hizo su tercera defensa del cinturón wélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ante el estadounidense Shane Mosley.

En ese combate, celebrado el 10 de noviembre de 2007, caminó junto a él hacia en el ensogado mientras cargaba el cinturón que estaba en disputa.

El próximo 11 de junio le corresponderá el turno a Rosario de caminar en el teatro Hulu del Madison Square Garden para su primera pelea en esa plaza durante la acostumbrada cartelera que se realiza antes del Desfile Nacional Puertorriqueño en Nueva York.

PUBLICIDAD

Cotto estará presente en el cartel como espectador, ya que ese fin de semana viajará a Nueva York para su exaltación al Salón de la Fama en Canastota, y Rosario no puede estar más feliz.

“Brutal. Yo siempre estuve viéndolo a él (a Cotto) y ahora él me va a estar viendo a mí. Emocionado con eso. En lugar de presión, me motiva que él esté allí. Que todos los boricuas estén allí. Va a ser una noche de alegría para el pueblo boricua porque hace tiempo no se daba una cartelera así y esperamos no decepcionar”, expresó el peleador de 24 años que el miércoles participó de su primer entrenamiento público en el gimnasio Miguel Cotto Carrasquillo, en Caguas.

Omar Rosario se medirá al bayamonés Julio Rosa. (Ramon "Tonito" Zayas)

“Yo crecí viendo a Cotto porque él es de mi barrio. La primera vez que yo fui a una pelea profesional fue a la de Cotto y Mosley, y entré con él cargándole la correa. En ese momento, cuando vi todo ese estadio lleno con personas con la bandera de Puerto Rico, dije que un día quería estar allí. Gracias a Dios, ya estamos en ese camino”, añadió el atleta, quien un día espera protagonizar una cartelera en el Madison.

Rosario (6-0, 2 KO’s) se medirá a otro boricua, el bayamonés Julio Rosa (4-0, 1 KO). La reyerta será a seis asaltos -su segunda a esta distancia- en las 140 libras y será una de las preliminares del evento que protagonizarán otros dos puertorriqueños: el campeón NABO de las 168 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Edgar Berlanga, y el prospecto Xander Zayas.

PUBLICIDAD

“Estoy superconteto y emocionado con la oportunidad que tengo de pelear en el Madison Square Garden. Esto es un sueño desde pequeño. Esta es la primera pelea que voy a hacer allí. Es en el teatro, pero es un paso más para mi sueño de algún día estelarizar una pelea en el Madison Square Garden”, reiteró.

Momento en que Omar Rosario desfiló junto a Miguel Cotto para la pelea ante Shane Mosley. (Captura de video)

Como un hermano menor

En un aparte, Cotto compartió detalles de su relación con Rosario, a quien considera un hermano menor.

“Omar fue este muchacho que mi mamá comenzó a cuidar cuando tenía dos o tres años mientras sus padres trabajaban. Yo lo cargué en mis brazos y viví mucho tiempo con él porque mientras viví en casa, mi mamá lo cuidaba. Poco a poco él fue dirigiendo su camino hacia el boxeo creo que por lo que veía en nosotros. Verlo realizado el día de hoy, 20 , 21 años después, me hace sentir muy contento”, expresó el otrora campeón mundial en cuatro pesos diferentes.

El ahora promotor dijo desconocer si él ha sido una inspiración para Rosario, pues nunca han hablado de eso. Sin embargo, reiteró que está disponible para el joven en cualquier momento.

“Él sabe que es un hermano pequeño para mí, que lo que necesite de mí, lo único que tiene que hacer es escribirme o llamarme y ahí voy a estar”, puntualizó Cotto.