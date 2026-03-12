“Esto es lo más grande”: Oscar Collazo celebra su lugar entre la élite del boxeo

Mientras se prepara para defender sus correas del peso mínimo en California, el campeón unificado puertorriqueño Oscar “El Pupilo” Collazo celebra el más reciente logro de su carrera: mantenerse entre los primeros 10 peleadores libra por libra de la reconocida revista The Ring.

El listado fue publicado a pocos días de su pelea titular ante el mexicano Jesús “Chiquito” Haro, programada para el 14 de marzo en el Honda Center de Anaheim.

“Esto es lo más grande”, reconoció Collazo en entrevista desde California. “Es algo que queríamos lograr para que el mundo vea que los pesos bajitos estamos en el mapa”, recalcó el invicto púgil, que tiene marca de 13-0.

La lista está encabezada por el tres veces campeón indiscutido, el ucraniano Oleksandr Usyk, actual monarca de peso pesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Le siguen el japonés Naoya Inoue, campeón indiscutido del peso supergallo al poseer las fajas de la AMB, CMB, FIB y Organización Mundial de Boxeo (OMB), y el estadounidense Shakur Stevenson que es el titular superligero de la OMB.

El resto de los peleadores mencionados en el listado son los campeones Jesse Rodríguez, Dmitry Bivol, Artur Beterbiev, Junto Nakatani, David Benavidez, Devin Haney y Collazo.

“Entrar en entrar en esa lista de los libra por libra es una satisfacción tremenda porque significa que estamos haciendo un buen trabajo. Estamos donde queremos estar. Los que saben de boxeo, conocen esos nombres”, recalcó el monarca de las 105 libras de la OMB y la AMB.

De hecho, el villalbeño había aparecido en esa selección en diciembre del pasado año.

Oscar Collazo comparte un momento con el excampeón mundial y miembro del Salón de la Fama del Boxeo, Miguel Cotto. (Suministrada / Miguel Cotto Promotions)

Contento con toda la actividad deportiva

Aunque no pudo acudir a ninguno de los partidos del Clásico Mundial de Béisbol en el estadio Hiram Bithorn, en San Juan, por encontrarse en la recta final de su preparación, aseguró que disfrutó de los juegos. De igual forma, se mostró entusiasmado con el clasificatorio a la Copa del Mundo de baloncesto femenino que se celebra en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, donde Puerto Rico busca asegurar un espacio.

“Como acá como son tres horas antes, ponemos los juegos mientras estoy terminando de entrenar. Los muchachos los ponen y los dejan ahí, como no estoy entrenando a tope, me da tiempo a verlos”, dijo Collazo, quien no descartó darse una vuelta a Miami, si Puerto Rico adelanta a las últimas rondas.

“Estoy bien contento con toda la actividad deportiva en Puerto Rico porque eso une a la gente. Estamos en un monento bonito”.

Bien cerca del peso

Collazo compartió que este miércoles se encuentra a una libra del peso requerido para su combate semiestelar, a dos días del pesaje programado para el viernes.

“En estos últimos días he estado más enfocado en el peso y en las manos que vamos a utilizar. He descansado y dormido bastante bien. Hoy salí a una libra del paso comiendo bastante bien”, expresó.

“Esta vez hemos hecho el peso mucho mejor porque lo he hecho con mucho tiempo. Esta vez nos fuimos más bajito en el peso”, explicó.

En cuanto a los nervios, Collazo dijo que sentía “normal”.

“Esto es otro día en la oficina, como se dice por ahí. Yo siempre estoy contento de regresar al ring y representar a Puerto Rico en los más alto”.