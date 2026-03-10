Opinión
DeportesBoxeo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¡Nocaut! Puerto Rico no llevará boxeadores a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

La ausencia marcaría la primera vez en 76 años que el país no presenta púgiles en un evento del ciclo

10 de marzo de 2026 - 1:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Stephanie Piñeiro ganó oro en los Centroamericanos de San Salvador 2023. (Carlos Giusti/Staff)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

Puerto Rico no participará en el torneo clasificatorio de boxeo rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, un evento que inicia este miércoles en Guadalajara, México, y que reunirá a representantes de 14 países.

Según se desprende de la lista de delegaciones participantes divulgada por la Federación Mexicana de Boxeo, Puerto Rico no figura entre los países que competirán en el torneo.

La ausencia del país marcaría un hecho poco común en la historia del boxeo puertorriqueño dentro del ciclo regional.

De acuerdo con información compartida con El Nuevo Día por el historiador deportivo Carlos Uriarte González, de confirmarse la ausencia boricua sería la primera vez en 76 años que Puerto Rico no presenta boxeadores en un evento clasificatorio o competencia relacionada con los Juegos Centroamericanos y del Caribe, desde los Juegos Centroamericanos y del Caribe Guatemala 1950.

Los países confirmados para el clasificatorio son Barbados, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Honduras, Islas Vírgenes, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, El Salvador, Trinidad y Tobago y Venezuela.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente la ausencia de la delegación puertorriqueña en el torneo clasificatorio. Sin embargo, fuentes de este medio confirmaron que la decisión es final y firme.

En una entrevista previa con El Nuevo Día, el presidente de la Federación Puertorriqueña de Boxeo (FPB), José “Chicky” Laureano, explicó que la razón por la cual Puerto Rico enfrentaba la posibilidad de quedar fuera del clasificatorio fue una confusión con las fechas de inscripción.

De acuerdo con Laureano, la Confederación Panamericana de Boxeo, organismo encargado de organizar el clasificatorio, proveyó dos fechas distintas para completar el registro de las delegaciones nacionales.

Mientras un correo electrónico enviado a las federaciones establecía el 20 de enero de 2026 como fecha límite, la plataforma oficial de inscripción del torneo indicaba que el plazo se extendía hasta el 30 de enero.

El Nuevo Día le dejó mensajes de audio y de texto al presidente federativo para obtener una reacción, pero no ha recibido respuesta.

Laureano indicó que habían solicitado la intervención de la Junta de Directores de la Confederación Panamericana de Boxeo, así como del secretario general, del vicepresidente y del presidente de World Boxing, además del presidente de Centro Caribe Sports, Luis Mejía Oviedo. Sin embargo, estas gestiones no generaron una respuesta favorable, lo que afectará a hasta 10 atletas puertorriqueños, según los cálculos que Laureano había compartido previamente.

BoxeoFederación Puertorriqueña de BoxeoJuegos Centroamericanos y del Caribe
ACERCA DEL AUTOR
Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
