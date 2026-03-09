Opinión
DeportesBoxeo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Oscar “El Pupilo” Collazo parte a California para defender sus coronas del peso mínimo

El boricua expondrá sus fajas de la OMB y la AMB ante Jesús “Chiquito” Haro en la coestelar de una cartelera que transmitirá DAZN

9 de marzo de 2026 - 8:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Oscar Collazo (segundo de izquierda a derecha) partió este domingo hacia California. (Facebook / Oscar "El Pupilo" Collazo)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

El campeón mundial puertorriqueño Oscar “El Pupilo” Collazo partió este domingo desde Puerto Rico rumbo a California para la defensa de sus títulos mundiales del peso mínimo el próximo 14 de marzo en Anaheim, California.

Collazo expondrá sus cinturones de las 105 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ante el mexicano Jesús “Chiquito” Haro, en un combate pactado a 12 asaltos.

“Rumbo para nuestra próximo compromiso de nuestra séptima defensa de nuestro título. Con Dios por delante y contento por la rePRsentacion de los nuestros anoche. Seguimos”, escribió el monarca en sus redes sociales.

El boricua verá acción en la pelea coestelar de la velada, cuyo combate principal enfrentará a Arnold Barboza Jr. y Kenneth Sims Jr. en la división wélter (147 libras) y que se escenificará en el Honda Center.

La función también contará con la participación de la campeona indiscutible del peso mosca, Gabriela Fundora, quien defenderá sus cuatro cinturones de las 112 libras ante la colombiana Viviana Ruiz Corredor. La cartelera será transmitida por DAZN.

Oscar CollazoBoxeoOMBAsociación Mundial de BoxeoOrganización Mundial de Boxeo
ACERCA DEL AUTOR
Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
