Oscar “El Pupilo” Collazo parte a California para defender sus coronas del peso mínimo

El campeón mundial puertorriqueño Oscar “El Pupilo” Collazo partió este domingo desde Puerto Rico rumbo a California para la defensa de sus títulos mundiales del peso mínimo el próximo 14 de marzo en Anaheim, California.

Collazo expondrá sus cinturones de las 105 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ante el mexicano Jesús “Chiquito” Haro, en un combate pactado a 12 asaltos.

“Rumbo para nuestra próximo compromiso de nuestra séptima defensa de nuestro título. Con Dios por delante y contento por la rePRsentacion de los nuestros anoche. Seguimos”, escribió el monarca en sus redes sociales.

El boricua verá acción en la pelea coestelar de la velada, cuyo combate principal enfrentará a Arnold Barboza Jr. y Kenneth Sims Jr. en la división wélter (147 libras) y que se escenificará en el Honda Center.

PUBLICIDAD